Експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі за грудень
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Економіка
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Експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі за грудень

Олександр Кубраков
експорт
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Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 млн тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 млн тонн.

Експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі за грудень

За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 млн продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.

Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Раніше, 4 грудня 2023 року Олександр Кубраков заявляв, що з весни 2023 року через Українські порти експортували 7 млн тонн продукції на 200 кораблях, 5 млн тонн продукції з яких становив український агроекспорт.

Що відомо про український експорт

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

У серпні була відкрита реєстрація для проходження тимчасовими маршрутами торговельних суден, оголошеними Україною.

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.

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