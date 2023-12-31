Экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое за декабрь
Категория
Экономика
Дата публикации

Экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое за декабрь

Александр Кубраков
экспорт
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Экспорт продукции временным коридором, который ввела Украина, в конце декабря составляет около 13 млн. тонн продукции, в начале декабря этот показатель достигал 7 млн. тонн.

Экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое за декабрь

По информации вице-премьера, с августа 2023 года через украинские порты было экспортировано 13 млн продукции 400 судами в 24 разных страны мира.

Украинские порты приняли на погрузку 430 судов.

Ранее, 4 декабря 2023 Александр Кубраков заявлял, что с весны 2023 через Украинские порты экспортировали 7 млн тонн продукции на 200 кораблях, 5 млн тонн продукции из которых составлял украинский агроэкспорт.

Что известно об украинском экспорте

Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности, атаке по десантному кораблю РФ в августе.

В августе была открыта регистрация для прохождения временными маршрутами торговых судов, объявленными Украиной.

Первое судно, воспользовавшееся украинским черноморским коридором после выхода РФ по "зерновой инициативе", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

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