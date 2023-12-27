Украина получила треть рекордного немецкого экспорта оружия

По сравнению с 2022 годом рост экспорта вооружений из Германии составил 40 процентов. Более 30% утвержденного экспорта в 4,15 млрд евро идет в Украину.

Германия стала лидером по поставкам оружия Украине

Правительство Германии экспортировало оружия на сумму не менее 11,71 млрд евро в 2023 году – это рекордная сумма.

Об этом сообщило министерство экономики по запросу депутата Бундестага от Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен.

По сравнению с предыдущим годом рост экспорта вооружений составил 40 процентов. Более трети утвержденного экспорта в 4,15 млрд евро идет в Украину.

Речь идет о периоде с 1 января по 12 декабря 2023 г., в течение которого Германия одобрила экспорт военных вооружений на сумму 6,15 млрд евро и другого военного оборудования на сумму 5,57 млрд евро.

Почти 90% этого экспорта приходится на страны ЕС, НАТО, Украину и страны-союзники НАТО, например Японию, Австралию и Южную Корею.

Крупнейшими импортерами немецкого оружия после Украины стали Норвегия (1,2 млрд евро), Венгрия (1,03 млрд евро), Великобритания (654,9 млн евро), США (545,4 млн евро) Польша (327,9 млн евро) евро).

Германия также одобрила экспорт вооружений и другой военной техники собственного производства на сумму 1,76 млрд евро для Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Германия помогает Украине

22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, известив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.

Ранее в перечне переданной Германией военной помощи Украине были зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.