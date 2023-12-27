Україна отримала третину рекордного німецького експорту зброї

Порівняно з 2022 роком зростання експорту озброєнь з Німеччини склало 40 відсотків. Понад 30% затвердженого експорту в 4,15 млрд євро йде в Україну.

Німеччина стала лідером з поставок зброї Україні

Уряд Німеччини експортував зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро у 2023 році − це рекордна сума.

Про це повідомило міністерство економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен.

Порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків. Понад третина затвердженого експорту в 4,15 млрд євро йде в Україну.

Йдеться про період з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Німеччина схвалила експорт військових озброєнь на суму 6,15 млрд євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 млрд євро.

Майже 90% цього експорту припадає на країни ЄС, НАТО, Україну та країни-союзники НАТО – наприклад, Японію, Австралію і Південну Корею.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).

Також Німеччина схвалила експорт озброєнь та іншої військової техніки власного виробництва на суму 1,76 млрд євро для Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

Німеччина допомагає Україні

22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Раніше в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.