Через украинский коридор двинулось судно с гуманитарным зерном для Нигерии

По украинскому "зерновому коридору" двинулся балкер SKY GATE с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Нигерии.
Что известно о судне, отправившемся для Нигерии
Как отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, это первое судно в этом году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.
Что известно о "гуманитарном коридоре" в Черном море
В августе Украина объявила о "гуманитарном коридоре", чтобы освободить корабли, следующие к африканским и азиатским рынкам, и чтобы обойти фактическую блокаду России после того, как Москва отказалась от соглашения, гарантировавшего ее экспорт во время войны.
ВМС и ВСУ сообщили об открытии временного коридора, которым могут воспользоваться все гражданские суда, в том числе те, которые находятся в портах Одессы.
Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию. Речь идет о судах, застрявших в украинских портах с начала полномасштабного вторжения.
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