Через украинский коридор двинулось судно с гуманитарным зерном для Нигерии
Категория
Украина
Дата публикации

Через украинский коридор двинулось судно с гуманитарным зерном для Нигерии

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Судно
Читати українською

По украинскому "зерновому коридору" двинулся балкер SKY GATE с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Нигерии.

Что известно о судне, отправившемся для Нигерии

Как отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, это первое судно в этом году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.

За полгода из портов Большой Одессы экспортировано более 15 млн. тонн украинских зерновых грузов. И мы возобновляем поставки гуманитарной пшеницы в рамках программы Grain From Ukraine для стран, оказавшихся на грани голода, — отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Что известно о "гуманитарном коридоре" в Черном море

В августе Украина объявила о "гуманитарном коридоре", чтобы освободить корабли, следующие к африканским и азиатским рынкам, и чтобы обойти фактическую блокаду России после того, как Москва отказалась от соглашения, гарантировавшего ее экспорт во время войны.

ВМС и ВСУ сообщили об открытии временного коридора, которым могут воспользоваться все гражданские суда, в том числе те, которые находятся в портах Одессы.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию. Речь идет о судах, застрявших в украинских портах с начала полномасштабного вторжения.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
7 млрд тонн товаров перевезено гуманитарным коридором в Черном море — ООН
Корабль
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое за декабрь
Александр Кубраков
экспорт
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зерновой коридор. Украина экспортировала более 14,3 млн т аграрной продукции за полгода
Корабель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?