Через украинский коридор двинулось судно с гуманитарным зерном для Нигерии

По украинскому "зерновому коридору" двинулся балкер SKY GATE с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Нигерии.

Что известно о судне, отправившемся для Нигерии

Как отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, это первое судно в этом году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.

За полгода из портов Большой Одессы экспортировано более 15 млн. тонн украинских зерновых грузов. И мы возобновляем поставки гуманитарной пшеницы в рамках программы Grain From Ukraine для стран, оказавшихся на грани голода, — отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Поделиться

Что известно о "гуманитарном коридоре" в Черном море

В августе Украина объявила о "гуманитарном коридоре", чтобы освободить корабли, следующие к африканским и азиатским рынкам, и чтобы обойти фактическую блокаду России после того, как Москва отказалась от соглашения, гарантировавшего ее экспорт во время войны.

ВМС и ВСУ сообщили об открытии временного коридора, которым могут воспользоваться все гражданские суда, в том числе те, которые находятся в портах Одессы.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию. Речь идет о судах, застрявших в украинских портах с начала полномасштабного вторжения.