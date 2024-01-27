Через війну РФ проти України загинуло понад 520 дітей — Офіс Генпрокурора

Внаслідок війни РФ проти України за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1215 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія вбила понад 520 українських дітей

Внаслідок повномасштабної війни в Україні постраждало понад 1736 дітей. Станом на ранок 27 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 505, Харківській — 326, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.", — йдеться у повідомленні Поширити

Зокрема 26 січня внаслідок обстрілів армією РФ міста Мирноград Донецької області травмовані дві дівчинки 8 та 16 років.

РФ не лише вбиває, але й викрадає українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.