Из-за войны РФ против Украины погибли более 520 детей — Офис Генпрокурора
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за войны РФ против Украины погибли более 520 детей — Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора
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В результате войны РФ против Украины по официальной информации ювенальных прокуроров 521 ребенок погиб и более 1215 получили ранения разной степени тяжести.

Россия убила более 520 украинских детей

В результате полномасштабной войны в Украине пострадало более 1736 детей. По состоянию на утро 27 января 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 521 ребенок погиб.

Больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкая — 505, Харьковская — 326, Херсонская — 146, Киевская — 130, Днепропетровская — 111, Николаевская — 101, Запорожская — 100, Черниговская — 72, Луганская — 67.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.", - говорится в сообщении

В частности, 26 января в результате обстрелов армией РФ города Мирноград Донецкой области травмированы две девочки 8 и 16 лет.

РФ не только убивает, но и похищает украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.

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