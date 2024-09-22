Cеріал про Гаррі Поттера. Актор Ґері Олдман вразив відвертим зізнанням

Голлівудський актор Ґері Олдман, який у циклі фільмів “Гаррі Поттер” зіграв персонажа Сіріуса Блека, зізнався, що готовий повернутися до своєї ролі у серіалі про юного чарівника, однак це малоймовірно, тому він готовий спробувати себе в іншому образі.

Ґері Олдман може зіграти Дамблдора

Як відомо, у квітні 2023 року компанія HBO публічно оголосила про старт роботи над серіалом про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг.

Журналісти вирішили поспілкуватися з Ґері Олдман та поцікавилися у нього, чи наважиться він повернутися до своєї ролі — дядька юного чарівника.

За словами 66-річного актора, за кілька років він був би не проти зіграти ще одну роль у відомій кінофраншизі. Та поки прихильникам не слід чекати на його появу в серіалі.

Я поставив би свої гроші на те, що вони отримають абсолютно новий акторський склад. Можливо, через кілька років я зможу зіграти Дамблдора, — відверто зізнався Ґері Олдман. Поширити

За словами актора, йому справді подобається образ Сіріуса Блека. Він також озвучив думку, що його персонаж заслуговує на більш масштабне проявлення в кінострічці.

Я люблю Сіріуса, але його було недостатньо у серії: він з'явився і потім одразу пройшов через завісу, — зазначив Ґері. Поширити

Цікаві факти про серіал “Гаррі Поттер”: