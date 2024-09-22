Cеріал про Гаррі Поттера. Актор Ґері Олдман вразив відвертим зізнанням
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Cеріал про Гаррі Поттера. Актор Ґері Олдман вразив відвертим зізнанням

Ґері Олдман
Джерело:  The Independent

Голлівудський актор Ґері Олдман, який у циклі фільмів “Гаррі Поттер” зіграв персонажа Сіріуса Блека, зізнався, що готовий повернутися до своєї ролі у серіалі про юного чарівника, однак це малоймовірно, тому він готовий спробувати себе в іншому образі.

Головні тези:

  • Ґері Олдман може зіграти роль Дамблдора в новому серіалі.
  • Серіал про Гаррі Поттера запланований на 10 років, з окремими сезонами для кожної книги.
  • Пошук акторів на головні ролі у серіалі вже розпочався.

Ґері Олдман може зіграти Дамблдора

Як відомо, у квітні 2023 року компанія HBO публічно оголосила про старт роботи над серіалом про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг.

Журналісти вирішили поспілкуватися з Ґері Олдман та поцікавилися у нього, чи наважиться він повернутися до своєї ролі — дядька юного чарівника.

За словами 66-річного актора, за кілька років він був би не проти зіграти ще одну роль у відомій кінофраншизі. Та поки прихильникам не слід чекати на його появу в серіалі.

Я поставив би свої гроші на те, що вони отримають абсолютно новий акторський склад. Можливо, через кілька років я зможу зіграти Дамблдора, — відверто зізнався Ґері Олдман.

За словами актора, йому справді подобається образ Сіріуса Блека. Він також озвучив думку, що його персонаж заслуговує на більш масштабне проявлення в кінострічці.

Я люблю Сіріуса, але його було недостатньо у серії: він з'явився і потім одразу пройшов через завісу, — зазначив Ґері.

Цікаві факти про серіал “Гаррі Поттер”:

  1. Згідно з останніми даними, серіал про Гаррі Поттера має стартувати уже за 2 роки.

  2. Авторку книг Джоан Роулінг запросили в проєкт на роль виконавчої продюсерки.

  3. За словами авторів ідеї, на глядачів чекають окремі сезони на кожну книгу.

  4. Виходити вони будуть протягом 10 років.

  5. Кілька тижнів тому стартував пошук акторів на головні ролі у серіалі.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Названо найкращі серіали століття, які варто подивитися
Названо найкращі серіали століття, які варто подивитися
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список
Фільми
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Головні серіали вересня 2024 — огляд та трейлери
перегляд серіалів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?