Cеріал про Гаррі Поттера. Актор Ґері Олдман вразив відвертим зізнанням

Голлівудський актор Ґері Олдман, який у циклі фільмів “Гаррі Поттер” зіграв персонажа Сіріуса Блека, зізнався, що готовий повернутися до своєї ролі у серіалі про юного чарівника, однак це малоймовірно, тому він готовий спробувати себе в іншому образі.
Головні тези:
- Ґері Олдман може зіграти роль Дамблдора в новому серіалі.
- Серіал про Гаррі Поттера запланований на 10 років, з окремими сезонами для кожної книги.
- Пошук акторів на головні ролі у серіалі вже розпочався.
Ґері Олдман може зіграти Дамблдора
Як відомо, у квітні 2023 року компанія HBO публічно оголосила про старт роботи над серіалом про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг.
Журналісти вирішили поспілкуватися з Ґері Олдман та поцікавилися у нього, чи наважиться він повернутися до своєї ролі — дядька юного чарівника.
За словами 66-річного актора, за кілька років він був би не проти зіграти ще одну роль у відомій кінофраншизі. Та поки прихильникам не слід чекати на його появу в серіалі.
За словами актора, йому справді подобається образ Сіріуса Блека. Він також озвучив думку, що його персонаж заслуговує на більш масштабне проявлення в кінострічці.
Цікаві факти про серіал “Гаррі Поттер”:
Згідно з останніми даними, серіал про Гаррі Поттера має стартувати уже за 2 роки.
Авторку книг Джоан Роулінг запросили в проєкт на роль виконавчої продюсерки.
За словами авторів ідеї, на глядачів чекають окремі сезони на кожну книгу.
Виходити вони будуть протягом 10 років.
Кілька тижнів тому стартував пошук акторів на головні ролі у серіалі.
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