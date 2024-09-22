Сериал о Гарри Поттере. Актер Гери Олдман поразил откровенным признанием

Голливудский актер Гери Олдман, который в цикле фильмов “Гарри Поттер” сыграл персонажа Сириуса Блэка, признался, что готов вернуться к своей роли в сериале о юном волшебнике, однако это маловероятно, поэтому он готов попробовать себя в другом образе.
Главные тезисы
- Гери Олдман может сыграть роль Дамблдора в новом сериале.
- Сериал о Гарри Поттере запланирован на 10 лет с отдельными сезонами для каждой книги.
- Поиск актеров на главные роли в сериале уже начался.
Гери Олдман может сыграть Дамблдора
Как известно, в апреле 2023 года компания HBO публично объявила о старте работы над сериалом о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг.
Журналисты решили пообщаться с Гери Олдман и поинтересовались у него, решится ли он вернуться к своей роли — дяде юного волшебника.
По словам 66-летнего актера, за несколько лет он был бы не прочь сыграть еще одну роль в известной кинофраншизе. Но пока поклонникам не следует ожидать его появления в сериале.
По словам актера, ему действительно нравится образ Сириуса Блэка. Он также озвучил мнение, что его персонаж заслуживает более масштабного проявления в киноленте.
Интересные факты о сериале "Гарри Поттер":
Согласно последним данным, сериал о Гарри Поттере должен стартовать уже через 2 года.
Автора книг Джоан Роулинг пригласили в проект на роль исполнительного продюсера.
По словам авторов идеи, зрителей ждут отдельные сезоны на каждую из книг.
Выходить они будут в течение 10 лет.
Несколько недель назад стартовал поиск актеров на главные роли в сериале.
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