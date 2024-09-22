Сериал о Гарри Поттере. Актер Гери Олдман поразил откровенным признанием

Голливудский актер Гери Олдман, который в цикле фильмов “Гарри Поттер” сыграл персонажа Сириуса Блэка, признался, что готов вернуться к своей роли в сериале о юном волшебнике, однако это маловероятно, поэтому он готов попробовать себя в другом образе.

Гери Олдман может сыграть Дамблдора

Как известно, в апреле 2023 года компания HBO публично объявила о старте работы над сериалом о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг.

Журналисты решили пообщаться с Гери Олдман и поинтересовались у него, решится ли он вернуться к своей роли — дяде юного волшебника.

По словам 66-летнего актера, за несколько лет он был бы не прочь сыграть еще одну роль в известной кинофраншизе. Но пока поклонникам не следует ожидать его появления в сериале.

Я бы поставил свои деньги на то, что они получат совершенно новый актерский состав. Возможно, через несколько лет я смогу сыграть Дамблдора, — откровенно признался Гери Олдман. Поделиться

По словам актера, ему действительно нравится образ Сириуса Блэка. Он также озвучил мнение, что его персонаж заслуживает более масштабного проявления в киноленте.

Я люблю Сириуса, но его было недостаточно в серии: он появился и сразу прошел через занавес, — отметил Гери. Поделиться

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