ChatGPT допоміг створити вакцину від раку для порятунку тварини
Джерело:  online.ua

Як повідомляє видання The Australian, підприємець Пол Конінгем вирішив залучити штучний інтелект ChatGPT до порятнку життя своєї улюбленої собаки, в якої виявили рак — це рішення дійсно було слушним.

Головні тези:

  • ChatGPT і AlphaFold змогли впоратися там, де лікарі виявилися безсилими.
  • Попереду новий етап лікування, собака почувається набагато краще.

ChatGPT допоміг зупинити рак

Як вдалося дізнатися журналістам, ця історія почалася ще 2 роки тому, коли у собаки підприємця Пола Конінгема діагностували рак.

Про це повідомляє видання The Australian.

За словами чоловіка, лікарі відверто зізналися, що вони безсилі в цій ситуації і закликали господоря тварини змиритися з найгіршим сценарієм.

Однак Пол Конінгем вирішив так просто не здаватися, тому провів секвенування ДНК пухлини та завантажив отримані дані в ChatGPT і AlphaFold.

Нейромережі проаналізували мутації та ідентифікували мутовані білки, після чого запропонували персоналізовану вакцину.

Після цього господар тварини передав дані лікарям, і вони створили препарат.

Минуло лише кілька тижнів лікування, і пухлина собаки Розі зменшилася приблизно вдвічі, а її стан суттєво покращився.

Відданий господар Розі зараз працює над другою вакциною, спрямованою на боротьбу з однією великою пухлиною, яка не реагувала на початкове лікування. Вчені Університету Південного Уельсу розпочали роботу над генетичним секвенуванням цього тижня.

