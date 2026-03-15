ChatGPT допоміг створити вакцину від раку для порятунку тварини

Як повідомляє видання The Australian, підприємець Пол Конінгем вирішив залучити штучний інтелект ChatGPT до порятнку життя своєї улюбленої собаки, в якої виявили рак — це рішення дійсно було слушним.
Головні тези:
- ChatGPT і AlphaFold змогли впоратися там, де лікарі виявилися безсилими.
- Попереду новий етап лікування, собака почувається набагато краще.
ChatGPT допоміг зупинити рак
Як вдалося дізнатися журналістам, ця історія почалася ще 2 роки тому, коли у собаки підприємця Пола Конінгема діагностували рак.
За словами чоловіка, лікарі відверто зізналися, що вони безсилі в цій ситуації і закликали господоря тварини змиритися з найгіршим сценарієм.
Однак Пол Конінгем вирішив так просто не здаватися, тому провів секвенування ДНК пухлини та завантажив отримані дані в ChatGPT і AlphaFold.
Після цього господар тварини передав дані лікарям, і вони створили препарат.
Минуло лише кілька тижнів лікування, і пухлина собаки Розі зменшилася приблизно вдвічі, а її стан суттєво покращився.
