ChatGPT помог создать вакцину от рака для спасения животного
ChatGPT помог остановить рак
Источник:  online.ua

Как сообщает издание The Australian, предприниматель Пол Коннингем решил привлечь искусственный интеллект ChatGPT к спасению жизни своей любимой собаки, у которой обнаружили рак — это решение действительно было правильным.

Главные тезисы

  • ChatGPT и AlphaFold смогли справиться там, где врачи оказались бессильными.
  • Впереди новый этап лечения, собака чувствует себя гораздо лучше.

Как удалось узнать журналистам, эта история началась еще два года назад, когда у собаки предпринимателя Пола Конингема диагностировали рак.

Об этом сообщает издание The Australian.

По словам мужчины, врачи откровенно признались, что они бессильны в этой ситуации и призвали хозяина животного смириться с худшим сценарием.

Однако Пол Коннингем решил так просто не сдаваться, поэтому провел секвенирование ДНК опухоли и загрузил полученные данные в ChatGPT и AlphaFold.

Нейросети проанализировали мутации и идентифицировали мутированные белки, после чего предложили персонализированную вакцину.

После этого хозяин животного передал данные врачам, и они создали препарат.

Прошло всего несколько недель лечения, и опухоль собаки Рози уменьшилась примерно вдвое, а ее состояние существенно улучшилось.

Преданный хозяин Рози сейчас работает над второй вакциной, направленной на борьбу с одной большой опухолью, которая не реагировала на первоначальное лечение. Ученые Университета Южного Уэльса приступили к работе над генетическим секвенированием на этой неделе.

