ChatGPT опинився у зоні ризику через появу потужного конкурента

Згідно з даними видання The Information, керівник OpenAI Сем Альтман почав панікувати через стрімкий прогрес ШІ від Google. На тлі останніх подій він заявив своїй команді, що оголошує "Код "Червоний"" і закликає зосередити всі сили на вдосконаленні чат-бота ChatGPT.

ChatGPT може втратити лідерство на ринку

Альтман детально проаналізував ситуацію, що сталася та дійшов висновку, що одним із головних фокусів OpenAI відтепер стане поліпшення моделей для створення зображень.

Що важливо розуміти, саме на цьому напрямку компанія не встигає за своїм конкурентами.

За словами інсайдерів, ще раніше Альтман попереджав своїх працівників, що Google може створити для OpenAI "тимчасові економічні труднощі".

Його заяви пролунали після виходу ШІ-моделі Gemini 3 Pro — саме вона змогла обійти GPT-5.1 майже у всіх тестах.

Ситуація ускладнилася і користувацькою динамікою: аудиторія чат-ботів спілкується з Gemini більше, ніж з ChatGPT, хоча OpenAI поки все ще утримує лідерство за загальною чисельністю користувачів.

На ситуацію також впливають страхи інвесторів. Вони панікують, адже бачать, що OpenAI втрачає втричі більше грошей, ніж заробляє.