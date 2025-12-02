ChatGPT опинився у зоні ризику через появу потужного конкурента

Згідно з даними видання The Information, керівник OpenAI Сем Альтман почав панікувати через стрімкий прогрес ШІ від Google. На тлі останніх подій він заявив своїй команді, що оголошує "Код "Червоний"" і закликає зосередити всі сили на вдосконаленні чат-бота ChatGPT.
Головні тези:
- Втрати OpenAI у першому півріччі 2025 року значно перевищили прибуток.
- Це суттєво впливає на настрої інвесторів OpenAI.
ChatGPT може втратити лідерство на ринку
Альтман детально проаналізував ситуацію, що сталася та дійшов висновку, що одним із головних фокусів OpenAI відтепер стане поліпшення моделей для створення зображень.
Що важливо розуміти, саме на цьому напрямку компанія не встигає за своїм конкурентами.
За словами інсайдерів, ще раніше Альтман попереджав своїх працівників, що Google може створити для OpenAI "тимчасові економічні труднощі".
Його заяви пролунали після виходу ШІ-моделі Gemini 3 Pro — саме вона змогла обійти GPT-5.1 майже у всіх тестах.
На ситуацію також впливають страхи інвесторів. Вони панікують, адже бачать, що OpenAI втрачає втричі більше грошей, ніж заробляє.
Так, у першому півріччі 2025 року компанія заробила 4.3 млрд доларів, однак втратила 13.5 мільярдів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-