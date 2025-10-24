Творці ChatGPT представили власний АІ-браузер
Творці ChatGPT представили власний АІ-браузер

Що відомо про браузер Atlas
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI створила новий браузер Atlas для macOS. Де-факто він базується на постійному опрацюванню інформації з боку ChatGPT, який перетворює звичний серфінг на діалог із ШІ.

Головні тези:

  • В OpenAI стверджують, що майбутнє браузерів полягає у зміні концепції на базі спілкування з ШІ.
  • Atlas може виконувати дії від імені користувача, збираючи інформацію, роблячи покупки онлайн та виконуючи інші завдання.

Що відомо про браузер Atlas

З заявою з цього приводу виступив глава компанії Сем Альтман.

На його переконання, майбутнє браузерів "виглядає як розмова", а штучний інтелект дає шанс переосмислити саму цю ідею як таку.

Альтман звертає увагу на те, що браузер вміє виконувати дії від імені користувача: шукати інформацію, бронювати зустрічі або навіть збирати кошик покупок в онлайні.

Що важливо розуміти, Atlas поки що доступний виняткового користувачам macOS.

Окрім того, вказано, що після завантаження можна імпортувати дані з інших браузерів, увімкнути "пам'ять браузера" і зробити Atlas основним.

Саме ця функція — пам'ять браузера — відрізняє Atlas від класичних браузерів. ChatGPT запам'ятовує, які сайти ви відвідували, і використовує цей контекст для персоналізованого пошуку, миттєво знаходячи потрібні сторінки.

Варто також зазначити, що режим агента, до якого мають доступ передплатники ChatGPT Plus, відкриває ще більше віко можливостей.

У цьому форматі роботи ШІ може аналізувати сайти, планувати поїздки та оформляти замовлення.

