Создатели ChatGPT представили собственный АИ-браузер

Компания OpenAI создала новый браузер Atlas для MacOS. Де-факто он базируется на постоянной проработке информации со стороны ChatGPT, который превращает привычный серфинг в диалог с ИИ.

Что известно о браузере Atlas

С заявлением по этому поводу выступил глава компании Сэм Альтман.

По его убеждению, будущее браузеров "выглядит как разговор", а искусственный интеллект дает шанс переосмыслить саму эту идею как таковую.

Альтман обращает внимание на то, что браузер умеет выполнять действия от имени пользователя: искать информацию, бронировать встречи или даже собирать корзину покупок в онлайне.

Что важно понимать, Atlas пока еще доступен исключительно пользователям macOS.

Кроме того, указано, что после загрузки можно импортировать данные из других браузеров, включить "память браузера" и сделать Atlas основным.

Именно эта функция — память браузера — отличает Atlas от классических браузеров. ChatGPT запоминает, какие сайты вы посещали, и использует этот контекст для персонального поиска, мгновенно находя нужные страницы. Поделиться

Следует также отметить, что режим агента, к которому имеют доступ подписчики ChatGPT Plus, открывает еще большее количество возможностей.