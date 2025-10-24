Создатели ChatGPT представили собственный АИ-браузер

Компания OpenAI создала новый браузер Atlas для MacOS. Де-факто он базируется на постоянной проработке информации со стороны ChatGPT, который превращает привычный серфинг в диалог с ИИ.
Главные тезисы
- В OpenAI утверждают, что будущее браузеров заключается в изменении концепции на базе общения с ИИ.
- Atlas может выполнять действия от имени пользователя, собирая информацию, совершая покупки онлайн и выполняя другие задачи.
Что известно о браузере Atlas
С заявлением по этому поводу выступил глава компании Сэм Альтман.
По его убеждению, будущее браузеров "выглядит как разговор", а искусственный интеллект дает шанс переосмыслить саму эту идею как таковую.
Альтман обращает внимание на то, что браузер умеет выполнять действия от имени пользователя: искать информацию, бронировать встречи или даже собирать корзину покупок в онлайне.
Что важно понимать, Atlas пока еще доступен исключительно пользователям macOS.
Кроме того, указано, что после загрузки можно импортировать данные из других браузеров, включить "память браузера" и сделать Atlas основным.
Следует также отметить, что режим агента, к которому имеют доступ подписчики ChatGPT Plus, открывает еще большее количество возможностей.
В этом формате работы ИИ может анализировать сайты, планировать поездки и оформлять заказы.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-