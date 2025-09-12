Искусственный интеллект получил должность министра в Албании

Нейросетевой бот по имени Диелла возглавит Министерство по государственным закупкам в Албании. Именно эта страна стала первым государством мира, где министерский пост в правительстве был передан искусственному интеллекту.

Власти Албании рассчитывают на искусственный интеллект

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Албании Эдди Рама.

По его словам, Диелла — первый член кабинета министров, которые физически не присутствует, а виртуально созданный искусственным интеллектом.

Эдди Рама убежден в том, что виртуальный министр поможет сделать Албанию "страной, где государственные тендеры на 100% свободны от коррупции".

Ни для кого не секрет, что коррупция на государственных контрактах является давней проблемой Албании, из-за которой вспыхивают многие скандалы.

Что важно понимать, это было одним из ключевых препятствий на пути Албании к евроинтеграции.

Пока остается непонятным, кто будет отвечать за фактический надзор за работой Диеллы, учитывая, что всегда существуют риски программного манипулирования работой нейросети. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что Диелла была запущена еще в начале 2025 года.