Искусственный интеллект получил должность министра в Албании

Нейросетевой бот по имени Диелла возглавит Министерство по государственным закупкам в Албании. Именно эта страна стала первым государством мира, где министерский пост в правительстве был передан искусственному интеллекту.
Главные тезисы
- Премьер-министр Албании считает, что виртуальный министр поможет в борьбе с коррупцией.
- Пока непонятно, кто возьмет на себя фактический надзор за работой искусственного интеллекта.
Власти Албании рассчитывают на искусственный интеллект
С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Албании Эдди Рама.
По его словам, Диелла — первый член кабинета министров, которые физически не присутствует, а виртуально созданный искусственным интеллектом.
Эдди Рама убежден в том, что виртуальный министр поможет сделать Албанию "страной, где государственные тендеры на 100% свободны от коррупции".
Ни для кого не секрет, что коррупция на государственных контрактах является давней проблемой Албании, из-за которой вспыхивают многие скандалы.
Что важно понимать, это было одним из ключевых препятствий на пути Албании к евроинтеграции.
Следует также обратить внимание на то, что Диелла была запущена еще в начале 2025 года.
У нее есть собственный аватар — это женщина, которая одета в традиционную албанскую одежду.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-