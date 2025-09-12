Штучний інтелект отримав посаду міністра в Албанії
Штучний інтелект отримав посаду міністра в Албанії

Влада Албанії розраховує на штучний інтелект
Джерело:  Reuters

Нейромережевий бот на ім’я Дієлла очолить Міністерство із державних закупівель в Албанії. Саме ця країна стала першою державою світу, де міністерську посаду в уряді передали штучному інтелекту.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Албанії вважає, що віртуальний міністр допоможе у боротьбі з корупцією.
  • Наразі незрозуміло, хто візьме на себе фактичний нагляд за роботою штучного інтелекту.

Влада Албанії розраховує на штучний інтелект

З заявою з цього приводу виступив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

За його словами, Дієлла — перший член кабінету міністрів, який фізично не присутній, а віртуально створений штучним інтелектом.

Еді Рама переконаний в тому, що віртуальний міністр допоможе зробити Албанію "країною, де державні тендери на 100% вільні від корупції".

Ні для кого не секрет, що корупція на державних контрактах є давньою проблемою Албанії, через яку спалахують чимало скандалів.

Що важливо розуміти, це було однією з ключових перешкод на шляху Албанії до євроінтеграції.

Поки що залишається незрозумілим, хто саме відповідатиме за фактичний нагляд за роботою Дієлли, зважаючи на те, що завжди існують ризики програмного маніпулювання роботою нейромережі.

Варто також звернути увагу на те, що Дієлла була запущена ще на початку 2025 року.

У неї є власний аватар — це жінка, яка одягнена в традиційний албанський одяг.

