Штучний інтелект отримав посаду міністра в Албанії

Нейромережевий бот на ім’я Дієлла очолить Міністерство із державних закупівель в Албанії. Саме ця країна стала першою державою світу, де міністерську посаду в уряді передали штучному інтелекту.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Албанії вважає, що віртуальний міністр допоможе у боротьбі з корупцією.
- Наразі незрозуміло, хто візьме на себе фактичний нагляд за роботою штучного інтелекту.
Влада Албанії розраховує на штучний інтелект
З заявою з цього приводу виступив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
За його словами, Дієлла — перший член кабінету міністрів, який фізично не присутній, а віртуально створений штучним інтелектом.
Еді Рама переконаний в тому, що віртуальний міністр допоможе зробити Албанію "країною, де державні тендери на 100% вільні від корупції".
Ні для кого не секрет, що корупція на державних контрактах є давньою проблемою Албанії, через яку спалахують чимало скандалів.
Що важливо розуміти, це було однією з ключових перешкод на шляху Албанії до євроінтеграції.
Варто також звернути увагу на те, що Дієлла була запущена ще на початку 2025 року.
У неї є власний аватар — це жінка, яка одягнена в традиційний албанський одяг.
