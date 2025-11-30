Експерт пояснив загадковий парадокс ChatGPT

Чимало користувачів великих мовних моделей вже давно звернули увагу на те, що навіть найдосконаліші ШІ-асистенти іноді не можуть відповісти на найпростіші запитання. До прикладу, ChatGPT досі не може назвати поточний час.

Парадокси ChatGPT шокують користувачів

Ключовий нюанс полягає в тому, що ChatGPT не має доступу до годинника, тому часто здійснює спроби вгадати час.

Експерт із робототехніки Єрван Кулбашян звертає увагу на те, що причина криється в будові самих генеративних моделей.

За його словами, вони нічого не "знають" у прямому сенсі цього слова, лише передбачають найімовірнішу відповідь на основі навчальних даних.

Експерт також пояснив, що це може порівняти з ситуацією, коли у вас є величезна бібліотека, але немає годинника.

Технічно компанії можуть дати ШІ доступ до поточного часу, і у випадках з увімкненим веб-пошуком ChatGPT дійсно здатний відповісти правильно. Але це створює побічні ефекти: у моделей є обмеження на кількість інформації, яку вони утримують одночасно.

Єрван Кулбашян також наголосив: якщо постійно довантажувати поточний час, він займатиме частину цього простору та перешкоджатиме процесу обробки важливіших даних.