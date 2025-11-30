Эксперт объяснил загадочный парадокс ChatGPT

Многие пользователи больших языковых моделей уже давно обратили внимание на то, что даже самые совершенные ШИ-ассистенты иногда не могут ответить на самые простые вопросы. К примеру, ChatGPT еще не может назвать текущее время.

Парадоксы ChatGPT шокируют пользователей

Ключевой нюанс заключается в том, что ChatGPT не имеет доступа к часам, поэтому часто пытается угадать время.

Эксперт по робототехнике Ерван Кулбашян обращает внимание на то, что причина кроется в строении самых генеративных моделей.

По его словам, они ничего не "знают" в прямом смысле этого слова, лишь предполагают самый вероятный ответ на основе обучающих данных.

Эксперт также объяснил, что это может сравниться с ситуацией, когда у вас есть огромная библиотека, но нет часов.

Технически компании могут дать ИИ доступ к настоящему времени, и в случаях с включенным веб-поиском ChatGPT действительно способен ответить правильно. Но это создает побочные эффекты: у моделей есть ограничение на количество информации, которое они содержат одновременно. Поделиться

Ерван Кулбашян также подчеркнул: если постоянно догружать текущее время, оно будет занимать часть этого пространства и препятствовать процессу обработки более важных данных.