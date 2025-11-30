Эксперт объяснил загадочный парадокс ChatGPT

Многие пользователи больших языковых моделей уже давно обратили внимание на то, что даже самые совершенные ШИ-ассистенты иногда не могут ответить на самые простые вопросы. К примеру, ChatGPT еще не может назвать текущее время.
Главные тезисы
- Проблемы с ИИ не ограничиваются только определением текущего времени.
- Он также плохо понимает какие-либо задачи, связанные с реальным течением времени.
Парадоксы ChatGPT шокируют пользователей
Ключевой нюанс заключается в том, что ChatGPT не имеет доступа к часам, поэтому часто пытается угадать время.
Эксперт по робототехнике Ерван Кулбашян обращает внимание на то, что причина кроется в строении самых генеративных моделей.
По его словам, они ничего не "знают" в прямом смысле этого слова, лишь предполагают самый вероятный ответ на основе обучающих данных.
Эксперт также объяснил, что это может сравниться с ситуацией, когда у вас есть огромная библиотека, но нет часов.
Ерван Кулбашян также подчеркнул: если постоянно догружать текущее время, оно будет занимать часть этого пространства и препятствовать процессу обработки более важных данных.
