ChatGPT оказался в зоне риска из-за появления мощного конкурента

Согласно данным издания The Information, руководитель OpenAI Сэм Альтман начал паниковать из-за стремительного прогресса ИИ от Google. На фоне последних событий он заявил своей команде, что объявляет "Код "Красный"" и призывает сосредоточить все силы на усовершенствовании чат-бота ChatGPT.

ChatGPT может потерять лидерство на рынке

Альтман подробно проанализировал ситуацию, которая пришла к выводу, что одним из главных фокусов OpenAI теперь станет улучшение моделей для создания изображений.

Что важно понимать, именно в этом направлении компания не успевает за своими конкурентами.

По словам инсайдеров, еще раньше Альтман предупреждал своих работников, что Google может создать для OpenAI "временные экономические трудности".

Его заявления прозвучали после выхода ШИ-модели Gemini 3 Pro — именно она смогла обойти GPT-5.1 почти во всех тестах.

Ситуация усложнилась и пользовательской динамикой: аудитория чат-ботов общается с Gemini больше, чем с ChatGPT, хотя OpenAI пока все еще удерживает лидерство по общей численности пользователей. Поделиться

На ситуацию также оказывают влияние страхи инвесторов. Они паникуют, ведь видят, что OpenAI теряет втрое больше денег, чем зарабатывает.