Топ-генерал США советуется с ChatGPT при принятии военных решений

Генерал-майор США Тейлор советуется по службе с ChatGPT

Не только рядовые граждане, но и государственные чиновники и топменеджеры частных компаний активно используют искусственный интеллект при принятии решений. Похоже, что и военных это тоже не обошло. Американский генерал, занимающий важный пост, тоже признался, что советуется с ChatGPT по важным вопросам.

Генерал-майор Уильям Хэнк Тейлор является главнокомандующим вооруженными силами США, дислоцированными в Южной Корее. Недавно во время круглого стола для СМИ на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне он признался журналистам, что "мы с Чатом" стали "очень близкими в последнее время".

По словам генерала, он использует ChatGPT, чтобы исследовать, как он принимает военные и личные решения, влияющие не только на него, но и на тысячи солдат, которыми он командует. Хотя эта технология полезна, он признал, что успевать за темпами прогресса в этой области непросто.

Как командир, я хочу принимать лучшие решения. Я хочу убедиться, что принимаю решение в нужное время, чтобы иметь преимущество. Поделиться

Американские военные используют искусственный интеллект, отдавая себе отчет в том, что решения в будущих войнах, возможно, придется принимать быстрее, чем это могут делать люди.

Бывший министр ВВС США в прошлом году заявил, что люди "не так далеко от истины", когда говорят, что технология искусственного интеллекта "определит кто станет победителем на поле боя будущего". Предполагая, как будет выглядеть война будущего, он сказал, что "мы окажемся в мире, где решения будут приниматься не со скоростью человека. Они будут приниматься со скоростью машины".

Учитывая проникновение технологии ИИ в современный быт и работу, Пентагон уже призвал американских военных к осторожности при взаимодействии с нейросетями, предупреждая, в частности, о рисках утечки конфиденциальной информации, а также о том, что современный ИИ часто может давать глубоко ложные ответы, ориентируясь на которые можно наделать беды.