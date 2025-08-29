Переписка пользователей с ChatGPT может оказаться в полиции

Компания OpenAI четко дала понять, что ChatGPT проверяет все сообщения пользователей о наличии определенных типов опасного контента. Более того, он даже имеет возможность поделиться ими с правоохранительными органами в случае необходимости.

ChatGPT внимательно анализирует все переписки

Как объясняет команда OpenAI, диалоги сначала проходят через автоматические фильтры.

Впоследствии их анализирует небольшая группа модераторов.

Что важно понимать, именно они принимают решение о блокировке аккаунта.

Это происходит в случае выявления непосредственной опасности серьезного физического вреда.

Также после этого происходит передача важных данных в полицию.

Кроме того, указано, что случаи самоповреждения пока не передают властям из соображений конфиденциальности.

В подобных ситуациях ChatGPT должен перенаправлять пользователей к специалистам и горячим линиям поддержки.

Решение появилось на фоне растущей критики после случаев самоубийств и причинения вреда из-за советов умного чат-бота. Эксперты называют такие случаи "ШИ-психозами" - состояниями, при которых искусственный интеллект способен подменить человеку реальность. Поделиться

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно официально подтвердил, что переписка с ChatGPT может быть использована в суде.