Переписка пользователей с ChatGPT может оказаться в полиции

Компания OpenAI четко дала понять, что ChatGPT проверяет все сообщения пользователей о наличии определенных типов опасного контента. Более того, он даже имеет возможность поделиться ими с правоохранительными органами в случае необходимости.
Главные тезисы
- OpenAI отмечает важность пропаганды психического здоровья и перенаправление пользователей к профессионалам в случаях кризисных ситуаций.
- В августе OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире".
ChatGPT внимательно анализирует все переписки
Как объясняет команда OpenAI, диалоги сначала проходят через автоматические фильтры.
Впоследствии их анализирует небольшая группа модераторов.
Что важно понимать, именно они принимают решение о блокировке аккаунта.
Это происходит в случае выявления непосредственной опасности серьезного физического вреда.
Также после этого происходит передача важных данных в полицию.
Кроме того, указано, что случаи самоповреждения пока не передают властям из соображений конфиденциальности.
В подобных ситуациях ChatGPT должен перенаправлять пользователей к специалистам и горячим линиям поддержки.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно официально подтвердил, что переписка с ChatGPT может быть использована в суде.
