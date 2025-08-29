Переписка пользователей с ChatGPT может оказаться в полиции
Категория
Технологии
Дата публикации

Переписка пользователей с ChatGPT может оказаться в полиции

ChatGPT внимательно анализирует все переписки
Читати українською
Источник:  online.ua

Компания OpenAI четко дала понять, что ChatGPT проверяет все сообщения пользователей о наличии определенных типов опасного контента. Более того, он даже имеет возможность поделиться ими с правоохранительными органами в случае необходимости.

Главные тезисы

  • OpenAI отмечает важность пропаганды психического здоровья и перенаправление пользователей к профессионалам в случаях кризисных ситуаций.
  • В августе OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире".

ChatGPT внимательно анализирует все переписки

Как объясняет команда OpenAI, диалоги сначала проходят через автоматические фильтры.

Впоследствии их анализирует небольшая группа модераторов.

Что важно понимать, именно они принимают решение о блокировке аккаунта.

Это происходит в случае выявления непосредственной опасности серьезного физического вреда.

Также после этого происходит передача важных данных в полицию.

Кроме того, указано, что случаи самоповреждения пока не передают властям из соображений конфиденциальности.

В подобных ситуациях ChatGPT должен перенаправлять пользователей к специалистам и горячим линиям поддержки.

Решение появилось на фоне растущей критики после случаев самоубийств и причинения вреда из-за советов умного чат-бота. Эксперты называют такие случаи "ШИ-психозами" - состояниями, при которых искусственный интеллект способен подменить человеку реальность.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно официально подтвердил, что переписка с ChatGPT может быть использована в суде.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением
Что не так с искусственным интеллектом
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект
Как ИИ влюбляет в себя людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий
ИИ уже влияет на карьеру людей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?