Листування користувачів з ChatGPT може опинитися у поліції
Листування користувачів з ChatGPT може опинитися у поліції

ChatGPT уважно аналізує усі листування
Компанія OpenAI чітко дала зрозуміти, що ChatGPT перевіряє усі повідомлення користувачів на наявність певних типів небезпечного контенту. Ба більше, він навіть має змогу поділитися ними з правоохоронним органам у разі потреби.

Головні тези:

  • OpenAI наголошує на важливості пропагування психічного здоров'я та перенаправлянні користувачів до професіоналів у випадках кризових ситуацій.
  • У серпні OpenAI запустила GPT-5 – "найкращу мовну модель у світі". 

Як пояснює команда OpenAI, діалоги спочатку проходять через автоматичні фільтри.

Згодом їх аналізує невелика група модераторів.

Що важливо розуміти, саме вони ухвалюють рішення щодо блокування облікового запису.

Це стається у разі виявлення безпосередньої загрози серйозної фізичної шкод.

Також після цього відбувається передання важливих даних до поліції.

Окрім того, наголошується, що випадки самоушкодження поки що не передають владі з міркувань приватності.

У подібних ситуаціях ChatGPT має перенаправляти користувачів до фахівців і гарячих ліній підтримки.

Рішення з'явилося на тлі зростаючої критики після випадків самогубств і заподіяння шкоди за порадами розумного чат-бота. Експерти називають такі випадки "ШІ-психозами" — станами, за яких штучний інтелект здатний підмінити людині реальність.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно офіційно підтвердив, що листування з ChatGPT можуть бути використані в суді.

