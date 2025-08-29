Листування користувачів з ChatGPT може опинитися у поліції

Компанія OpenAI чітко дала зрозуміти, що ChatGPT перевіряє усі повідомлення користувачів на наявність певних типів небезпечного контенту. Ба більше, він навіть має змогу поділитися ними з правоохоронним органам у разі потреби.
Головні тези:
- OpenAI наголошує на важливості пропагування психічного здоров'я та перенаправлянні користувачів до професіоналів у випадках кризових ситуацій.
- У серпні OpenAI запустила GPT-5 – "найкращу мовну модель у світі".
ChatGPT уважно аналізує усі листування
Як пояснює команда OpenAI, діалоги спочатку проходять через автоматичні фільтри.
Згодом їх аналізує невелика група модераторів.
Що важливо розуміти, саме вони ухвалюють рішення щодо блокування облікового запису.
Це стається у разі виявлення безпосередньої загрози серйозної фізичної шкод.
Також після цього відбувається передання важливих даних до поліції.
Окрім того, наголошується, що випадки самоушкодження поки що не передають владі з міркувань приватності.
У подібних ситуаціях ChatGPT має перенаправляти користувачів до фахівців і гарячих ліній підтримки.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно офіційно підтвердив, що листування з ChatGPT можуть бути використані в суді.
