Издание The Wall Street Journal обращает внимание на шокирующий случай, произошедший в США под влиянием ChatGPT. Да, бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг

ChatGPT подталкивал человека к преступлению

Журналисты обращают внимание на то, что это первый зафиксированный случай, когда психически нестабильный человек совершил убийство под влиянием ИИ.

Как удалось узнать СМИ, у мужчины начались проблемы еще 7 лет назад.

В это время он расстался с женой после двадцати лет брака и начал употреблять алкоголь и наркотики.

Впоследствии он перебрался жить к маме, чтобы взять себя в руки, однако ситуация только обострялась.

Мужчина начал думать, что все вокруг, в частности его мать, устроили заговор против него. Приблизительно в это же время Сельберг начал общаться с ChatGPT, которого ласково называл Бобби. ИИ неоднократно подталкивал мужчину к укреплению недоверия как к окружающим, так и к собственной матери, что только усиливало его. Поделиться

Был даже случай, когда Сельберг начал подозревать, что мать и его друг якобы пытались отравить его.

ChatGPT написал ему, что верит в эту теорию, а также добавил, что эта ситуация только подтверждает сговор матери со спецслужбами.

Впоследствии мужчина разглядел что-то подозрительное в чеке из китайского ресторана. ChatGPT каким-то образом нашел там упоминания его матери, бывшей жены и даже демонических символов.

Полиция обнаружила тела Стайна-Эрика Сольберга и Сюзанны Адамс 5 августа.