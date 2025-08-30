Видання The Wall Street Journal звертає увагу на шокуючий випадок, який стався у США під впливом ChatGPT. Так, колишній співробітник Yahoo Стайн-Ерік Сольберг
вбив власну 83-річну матір та вчинив самогубство під впливом чат-боту.
Головні тези:
- ChatGPT умисно погіршив стан психічно нестабільної людини.
- ШІ маніпулював чоловіком, підштовхуючи його до втрати довіри до власної матері.
ChatGPT підштовхував людину до злочину
Журналісти звертають увагу на те, що це перший зафіксований випадок, коли психічно нестабільна людина скоїла вбивство під впливом ШІ.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, у чоловіка почалися проблеми ще 7 років тому.
Саме тоді він розлучився з дружиною після двадцяти років шлюбу і почав вживати алкоголь і наркотики.
Згодом він перебрався жити до мами, щоб узяти себе в руки, однак ситуація лише загострювалася.
Був навіть випадок, коли Сельберг почав підозрювати, що мати і його друг нібито намагалися отруїти його.
ChatGPT написав йому, що вірить в цю теорію, а також додав, що ця ситуація тільки підтверджує змову матері зі спецслужбами.
Згодом чоловік розгледів щось підозріле в чеку з китайського ресторану. ChatGPT якимось чином знайшов там згадки його матері, колишньої дружини та навіть демонічні символи.
Поліція знайшла тіла Стайна-Еріка Сольберга і Сюзанни Адамс 5 серпня.
