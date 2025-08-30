Видання The Wall Street Journal звертає увагу на шокуючий випадок, який стався у США під впливом ChatGPT. Так, колишній співробітник Yahoo Стайн-Ерік Сольберг

ChatGPT підштовхував людину до злочину

Журналісти звертають увагу на те, що це перший зафіксований випадок, коли психічно нестабільна людина скоїла вбивство під впливом ШІ.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, у чоловіка почалися проблеми ще 7 років тому.

Саме тоді він розлучився з дружиною після двадцяти років шлюбу і почав вживати алкоголь і наркотики.

Згодом він перебрався жити до мами, щоб узяти себе в руки, однак ситуація лише загострювалася.

Чоловік почав думати, що всі навколо, зокрема його мати, влаштували змову проти нього. Приблизно в цей самий час Сельберг почав спілкуватися з ChatGPT, якого ласкаво називав Боббі. ШІ неодноразово підштовхував чоловіка до зміцнення недовіри як до оточуючих, так і до власної матері, що лише посилювало її.

Був навіть випадок, коли Сельберг почав підозрювати, що мати і його друг нібито намагалися отруїти його.

ChatGPT написав йому, що вірить в цю теорію, а також додав, що ця ситуація тільки підтверджує змову матері зі спецслужбами.

Згодом чоловік розгледів щось підозріле в чеку з китайського ресторану. ChatGPT якимось чином знайшов там згадки його матері, колишньої дружини та навіть демонічні символи.

Поліція знайшла тіла Стайна-Еріка Сольберга і Сюзанни Адамс 5 серпня.