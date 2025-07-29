ChatGPT Agent подтвердил, что он не робот

По словам одного из пользователей Reddit, он решил провести интересный эксперимент с новым инструментом OpenAI – ChatGPT Agent. Последний смог подтвердить, что он не робот, самостоятельно пройдя CAPTCHA-проверку "Я не робот" от Cloudflare.

ChatGPT Agent продемонстрировал свои способности

Что важно понимать, ChatGPT Agent — это новый инструмент, позволяющий искусственному интеллекту OpenAI управлять браузером.

Он выполняет свои задачи в изолированной среде с собственной виртуальной операционной системой, имеющей доступ к сети.

Одна из ключевых особенностей заключается в том, что пользователи могут следить за действиями ИИ через интерфейс ChatGPT, а также непосредственно влиять на работу агента.

Система защиты Cloudflare (Turnstile) не требовала дополнительных проверок и агент успешно выполнил задание. Поскольку Turnstile анализирует поведенческие сигналы пользователей, успешное прохождение теста свидетельствует о том, что действия ChatGPT Agent напоминали человеческие. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что OpenAI была не первой компанией, чей ИИ смог пройти CAPTCHA.