ChatGPT Agent подтвердил, что он не робот

По словам одного из пользователей Reddit, он решил провести интересный эксперимент с новым инструментом OpenAI – ChatGPT Agent. Последний смог подтвердить, что он не робот, самостоятельно пройдя CAPTCHA-проверку "Я не робот" от Cloudflare.
Главные тезисы
- ChatGPT Agent может управлять браузером в изолированной среде с собственной операционной системой.
- Это не первый ИИ, который смог доказать, что он не робот.
ChatGPT Agent продемонстрировал свои способности
Что важно понимать, ChatGPT Agent — это новый инструмент, позволяющий искусственному интеллекту OpenAI управлять браузером.
Он выполняет свои задачи в изолированной среде с собственной виртуальной операционной системой, имеющей доступ к сети.
Одна из ключевых особенностей заключается в том, что пользователи могут следить за действиями ИИ через интерфейс ChatGPT, а также непосредственно влиять на работу агента.
Стоит обратить внимание на то, что OpenAI была не первой компанией, чей ИИ смог пройти CAPTCHA.
Так, в 2024 году ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали собственный бот и научили его проходить eCAPTCHAv2 от Google.
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