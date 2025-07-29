ChatGPT Agent подтвердил, что он не робот
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Технологии
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ChatGPT Agent подтвердил, что он не робот

ChatGPT Agent продемонстрировал свои способности
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Источник:  online.ua

По словам одного из пользователей Reddit, он решил провести интересный эксперимент с новым инструментом OpenAI – ChatGPT Agent. Последний смог подтвердить, что он не робот, самостоятельно пройдя CAPTCHA-проверку "Я не робот" от Cloudflare.

Главные тезисы

  • ChatGPT Agent может управлять браузером в изолированной среде с собственной операционной системой.
  • Это не первый ИИ, который смог доказать, что он не робот.

ChatGPT Agent продемонстрировал свои способности

Что важно понимать, ChatGPT Agent — это новый инструмент, позволяющий искусственному интеллекту OpenAI управлять браузером.

Он выполняет свои задачи в изолированной среде с собственной виртуальной операционной системой, имеющей доступ к сети.

Одна из ключевых особенностей заключается в том, что пользователи могут следить за действиями ИИ через интерфейс ChatGPT, а также непосредственно влиять на работу агента.

Система защиты Cloudflare (Turnstile) не требовала дополнительных проверок и агент успешно выполнил задание. Поскольку Turnstile анализирует поведенческие сигналы пользователей, успешное прохождение теста свидетельствует о том, что действия ChatGPT Agent напоминали человеческие.

Стоит обратить внимание на то, что OpenAI была не первой компанией, чей ИИ смог пройти CAPTCHA.

Так, в 2024 году ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали собственный бот и научили его проходить eCAPTCHAv2 от Google.

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