ChatGPT Agent підтвердив, що він не робот

За словами одного з користувачів Reddit, він вирішив провести цікавий експеримент з новим інструментом OpenAI — ChatGPT Agent. Останній зміг підтвердити, що він не робот, самостійно пройшовши CAPTCHA-перевірку "Я не робот" від Cloudflare.

ChatGPT Agent продемонстрував свої здібності

Що важливо розуміти, ChatGPT Agent — це новий інструмент, який дає можливість штучному інтелекту OpenAI керувати браузером.

Він виконує свої завдання в ізольованому середовищі з власною віртуальною операційною системою, що має доступ до мережі.

Одна з ключових особливостей полягає в тому, що користувачі мають змогу слідкувати за діями ШІ через інтерфейс ChatGPT, а також безпосередньо впливати роботу агента.

Система захисту Cloudflare (Turnstile) не вимагала додаткових перевірок, і агент успішно виконав завдання. Оскільки Turnstile аналізує поведінкові сигнали користувачів, успішне проходження тесту свідчить, що дії ChatGPT Agent нагадували людські. Поширити

Варто звернути увагу на те, OpenAI була не першою компанією, чий ШІ зміг пройти CAPTCHA.