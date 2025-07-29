ChatGPT Agent підтвердив, що він не робот
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Технології
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ChatGPT Agent підтвердив, що він не робот

ChatGPT Agent продемонстрував свої здібності
Джерело:  online.ua

За словами одного з користувачів Reddit, він вирішив провести цікавий експеримент з новим інструментом OpenAI — ChatGPT Agent. Останній зміг підтвердити, що він не робот, самостійно пройшовши CAPTCHA-перевірку "Я не робот" від Cloudflare. 

Головні тези:

  • ChatGPT Agent вміє керувати браузером в ізольованому середовищі з власною операційною системою.
  • Це не перший ШІ, який зміг довести, що він не робот.

ChatGPT Agent продемонстрував свої здібності

Що важливо розуміти, ChatGPT Agent — це новий інструмент, який дає можливість штучному інтелекту OpenAI керувати браузером.

Він виконує свої завдання в ізольованому середовищі з власною віртуальною операційною системою, що має доступ до мережі.

Одна з ключових особливостей полягає в тому, що користувачі мають змогу слідкувати за діями ШІ через інтерфейс ChatGPT, а також безпосередньо впливати роботу агента.

Система захисту Cloudflare (Turnstile) не вимагала додаткових перевірок, і агент успішно виконав завдання. Оскільки Turnstile аналізує поведінкові сигнали користувачів, успішне проходження тесту свідчить, що дії ChatGPT Agent нагадували людські.

Варто звернути увагу на те, OpenAI була не першою компанією, чий ШІ зміг пройти CAPTCHA.

Так, у 2024 році науковці Швейцарської вищої технічної школи Цюриха створили власного бота та навчили його проходити eCAPTCHAv2 від Google.

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