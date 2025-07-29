ChatGPT Agent підтвердив, що він не робот

За словами одного з користувачів Reddit, він вирішив провести цікавий експеримент з новим інструментом OpenAI — ChatGPT Agent. Останній зміг підтвердити, що він не робот, самостійно пройшовши CAPTCHA-перевірку "Я не робот" від Cloudflare.
Головні тези:
- ChatGPT Agent вміє керувати браузером в ізольованому середовищі з власною операційною системою.
- Це не перший ШІ, який зміг довести, що він не робот.
ChatGPT Agent продемонстрував свої здібності
Що важливо розуміти, ChatGPT Agent — це новий інструмент, який дає можливість штучному інтелекту OpenAI керувати браузером.
Він виконує свої завдання в ізольованому середовищі з власною віртуальною операційною системою, що має доступ до мережі.
Одна з ключових особливостей полягає в тому, що користувачі мають змогу слідкувати за діями ШІ через інтерфейс ChatGPT, а також безпосередньо впливати роботу агента.
Варто звернути увагу на те, OpenAI була не першою компанією, чий ШІ зміг пройти CAPTCHA.
Так, у 2024 році науковці Швейцарської вищої технічної школи Цюриха створили власного бота та навчили його проходити eCAPTCHAv2 від Google.
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