У роботі системи штучного інтелекту від OpenAI ChatGPT стався масштабний збій, що призвело до того, що вона стала тимчасово недоступною для багатьох користувачів по всьому світу.

Що відомо про масштабний збій у ChatGPT

За словами користувачів, під час спроби відкрити сеанс з віртуальним помічником ChatGPT видає помилку.

Аналітики Downdetector підкреслюють, що збій у ChatGPT стався по всьому світу, а проблеми зафіксували у країнах ЄС та США.

Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.

ChatGPT

Що відомо про останні розробки у сфері ШІ від Open AI

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив про завершення розробки нової мовної моделі штучного інтелекту o3-mini, запуск якої планується вже найближчими тижнями.

Нове покоління моделей штучного інтелекту від OpenAI було представлене ще в грудні 2024 року. Мова йде про моделі o3 та o3-mini.

У компанії їх називають нарозумнішими серед існуючих.

Ці моделі демонструють розширені можливості порівняно із попередньою моделю o1, представленою у вересні 2024 року.

В OpenAI заявляють, що готуються випустити o3-mini до кінця січня, а більш потужну модель o3 — трохи пізніше.

Очікується, що можливості цих моделей перевершать всі попередні версії нейромереж.

Окрім цього OpenAI представила бета-версію нової функції ChatGPT Scheduled Tasks, яка допомагає робити нагадування та складати розклад виконання певних завдань.

Це оновлення спрямоване на те, щоб зробити ChatGPT більш функціональним і наблизити його до популярних віртуальних асистентів, таких як Google Assistant чи Siri.

За допомогою цієї функції можна робити налаштування для щоденного отримання прогнозу погоди у певний час, встановлювати нагадування про термін дії паспорта або навіть замовити казку для дітей перед сном.

Крім того, компанія працює над новими розробками, зокрема над автономним агентом Operator, який зможе керувати комп’ютерами, і проєктом Caterpillar, що інтегрується з Tasks для пошуку інформації, аналізу даних, навігації сайтами та роботи з документами.