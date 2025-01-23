ChatGPT стал недоступным для пользователей по всему миру из-за масштабного сбоя
Категория
Технологии
Дата публикации

ChatGPT стал недоступным для пользователей по всему миру из-за масштабного сбоя

ChatGPT
Читати українською
Источник:  online.ua

В работе системы искусственного интеллекта от OpenAI ChatGPT произошел масштабный сбой, что привело к тому, что она стала временно недоступна для многих пользователей по всему миру.

Главные тезисы

  • Масштабный сбой в системе ChatGPT от OpenAI привел к временной недоступности для пользователей по всему миру.
  • Пользователи в ЕС и США сообщают о недоступности ChatGPT из-за сбоя, причина которого пока неизвестна.

Что известно о масштабном сбое в ChatGPT

По словам пользователей, при попытке открыть сеанс с виртуальным помощником ChatGPT выдает ошибку.

Аналитики Downdetector подчеркивают , что сбой ChatGPT произошел по всему миру, а проблемы зафиксировали в странах ЕС и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.

У ChatGPT произошел масштабный сбой
ChatGPT

Что известно о последних разработках в сфере ИИ от Open AI

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил о завершении разработки новой языковой модели искусственного интеллекта o3-mini, запуск которой планируется уже в ближайшие недели.

Новое поколение моделей искусственного интеллекта от OpenAI было представлено еще в декабре 2024 года. Речь идет о моделях o3 и o3-mini.

В компании их называют более умными среди существующих.

Эти модели показывают расширенные возможности по сравнению с предыдущей моделью o1, представленной в сентябре 2024 года.

В OpenAI заявляют, что готовятся выпустить o3-mini до конца января, а более мощную модель o3 — чуть позже.

Ожидается, что возможности этих моделей превзойдут все предыдущие версии нейросетей.

Кроме того, OpenAI представила бета-версию новой функции ChatGPT Scheduled Tasks, которая помогает делать напоминания и составлять расписание выполнения определенных задач.

Это обновление направлено на то, чтобы сделать ChatGPT более функциональным и приблизить его к популярным виртуальным ассистентам, таким как Google Assistant или Siri.

С помощью этой функции можно выполнять настройки для ежедневного прогноза погоды в определенное время, устанавливать напоминания о сроке действия паспорта или даже заказать сказку для детей перед сном.

Кроме того, компания работает над новыми разработками, в частности над автономным агентом Operator, который сможет управлять компьютерами, и проектом Caterpillar, интегрирующимся в Tasks для поиска информации, анализа данных, навигации сайтами и работы с документами.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В OpenAI научили ChatGPT видеть пользователей
ChatGPT
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США при неизвестных обстоятельствах скончался один из разработчиков ChatGPT
Сухир Баладжи
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Представлен первый человекообразный работа с поддержкой ChatGPT — видео
Робот Melody

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?