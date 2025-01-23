В работе системы искусственного интеллекта от OpenAI ChatGPT произошел масштабный сбой, что привело к тому, что она стала временно недоступна для многих пользователей по всему миру.

Что известно о масштабном сбое в ChatGPT

По словам пользователей, при попытке открыть сеанс с виртуальным помощником ChatGPT выдает ошибку.

Аналитики Downdetector подчеркивают , что сбой ChatGPT произошел по всему миру, а проблемы зафиксировали в странах ЕС и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.

ChatGPT

Что известно о последних разработках в сфере ИИ от Open AI

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил о завершении разработки новой языковой модели искусственного интеллекта o3-mini, запуск которой планируется уже в ближайшие недели.

Новое поколение моделей искусственного интеллекта от OpenAI было представлено еще в декабре 2024 года. Речь идет о моделях o3 и o3-mini.

В компании их называют более умными среди существующих.

Эти модели показывают расширенные возможности по сравнению с предыдущей моделью o1, представленной в сентябре 2024 года.

В OpenAI заявляют, что готовятся выпустить o3-mini до конца января, а более мощную модель o3 — чуть позже.

Ожидается, что возможности этих моделей превзойдут все предыдущие версии нейросетей.

Кроме того, OpenAI представила бета-версию новой функции ChatGPT Scheduled Tasks, которая помогает делать напоминания и составлять расписание выполнения определенных задач.

Это обновление направлено на то, чтобы сделать ChatGPT более функциональным и приблизить его к популярным виртуальным ассистентам, таким как Google Assistant или Siri.

С помощью этой функции можно выполнять настройки для ежедневного прогноза погоды в определенное время, устанавливать напоминания о сроке действия паспорта или даже заказать сказку для детей перед сном.

Кроме того, компания работает над новыми разработками, в частности над автономным агентом Operator, который сможет управлять компьютерами, и проектом Caterpillar, интегрирующимся в Tasks для поиска информации, анализа данных, навигации сайтами и работы с документами.