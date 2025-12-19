ChatGPT запустив власний "магазин" — як він працює


Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI у межах постійного вдосконалення чат-боту ChatGPT вирішила вбудувати в нього “магазин застосунків”. Що важливо розуміти, цей каталог об'єднує в собі сторонні сервіси та інструменти, які можна підключати безпосередньо до вашого ШІ.

Головні тези:

  • Нові можливості доступні абсолютно до всіх користувачів.
  • Альтман хоче перетворити ChatGPT на дійсно багатофункціональну платформу.

ChatGPT стає дедалі зручнішим

“Магазин застосунків” дійсно багатий на вибір.

До прикладу, в нього додали Photoshop, Google Диск, Apple Music, Spotify та багато інших важливих додатків.

Після прив'язки користувачі мають можливість звертатися до будь-якого з них у форматі діалогу: до прикладу, попросити ШІ скласти плейлист із певною музикою або просто порадити нові треки.

Каталог із застосунками вже доступний у веб-версії ChatGPT — відкрити його можна за кнопкою на бічній панелі. Обмежень немає –застосунки доступні і для безкоштовних користувачів.

Фото: скриншот

З заявою з цього приводу виступив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

За словами останнього, він та його команда планують крок за кроком трансформувати ChatGPT на "багату на функції платформу".

Що важливого розуміти, запуск власного “магазину застосунків” став одним із ключових етапів на цьому шляху.

