ChatGPT запустил собственный "магазин" — как он работает

Компания OpenAI в рамках постоянного усовершенствования чат-бота ChatGPT решила встроить в него "магазин приложений". Что важно понимать, этот каталог объединяет посторонние сервисы и инструменты, которые можно подключать непосредственно к вашему ИИ.
Главные тезисы
- Новые возможности доступны абсолютно всем пользователям.
- Альтман хочет превратить ChatGPT в действительно многофункциональную платформу.
ChatGPT становится все более удобным
"Магазин приложений" действительно богат на выбор.
К примеру, в него добавили Photoshop, Google Диск, Apple Music, Spotify и многие другие важные приложения.
После привязки пользователи могут обращаться к любому из них в формате диалога: к примеру, попросить ИИ составить плейлист с определенной музыкой или просто посоветовать новые треки.
С заявлением по этому поводу выступил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
По словам последнего, он и его команда планируют шаг за шагом трансформировать ChatGPT в "богатую на функции платформу".
Что важно понимать, запуск собственного “магазина приложений” стал одним из ключевых этапов на этом пути.
