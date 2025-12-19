ChatGPT запустил собственный "магазин" — как он работает
ChatGPT запустил собственный "магазин" — как он работает

Источник:  online.ua

Компания OpenAI в рамках постоянного усовершенствования чат-бота ChatGPT решила встроить в него "магазин приложений". Что важно понимать, этот каталог объединяет посторонние сервисы и инструменты, которые можно подключать непосредственно к вашему ИИ.

Главные тезисы

  • Новые возможности доступны абсолютно всем пользователям.
  • Альтман хочет превратить ChatGPT в действительно многофункциональную платформу.

"Магазин приложений" действительно богат на выбор.

К примеру, в него добавили Photoshop, Google Диск, Apple Music, Spotify и многие другие важные приложения.

После привязки пользователи могут обращаться к любому из них в формате диалога: к примеру, попросить ИИ составить плейлист с определенной музыкой или просто посоветовать новые треки.

Каталог с приложениями уже доступен в веб-версии ChatGPT — открыть его можно по кнопке на боковой панели. Ограничений нет — приложения доступны и для бесплатных пользователей.

Фото: скриншот

С заявлением по этому поводу выступил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

По словам последнего, он и его команда планируют шаг за шагом трансформировать ChatGPT в "богатую на функции платформу".

Что важно понимать, запуск собственного “магазина приложений” стал одним из ключевых этапов на этом пути.

