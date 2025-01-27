За кілька останніх десятиліть мільйони людей по всьому світу отримали велику кількість вакцин, що містять алюміній. У зв'язку з цим у суспільстві поширюється думка, що цей метал здатен провокувати низку хвороб.

Чи безпечні вакцини з алюмінієм

Зокрема, активно поширюється інформація, що алюміній у вакцинах провокує низку хвороб у дітей, серед яких, нібито, харчова алергія, аутизм, депресія та інші.

З подібними заявами виступив Роберт Кеннеді-молодший, якого президент США Дональд Трамп збирається призначити на пост керівника Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб, незважаючи на обурення представників 87 неурядових організацій.

Ви дивуєтеся, чому ціле покоління дітей має алергію. Це тому, що ми провокуємо алергію, накачуючи їх алюмінієм, — заявляє Кеннеді-молодший. Поширити

Вакцини

Однак науковців дивують нападки на використання алюмінію у вакцинах, оскільки він є одним з найбільш вивчених компонентів щеплень.

Зібрано величезну кількість інформації. Якби щось вказувало на відсутність безпеки, ми б, швидше за все, десь це побачили, але цього просто немає, — пояснює доктор наук, педіатр та головний лікар системи охорони здоров'я Montefiore у Нью-Йорку Ендрю Расін. Поширити

Уперше алюміній почали додавати до вакцин близько 100 років тому. Молодий ветеринар Гастон Рамон виявив, що додавання тапіоки до щеплень проти дифтерії для коней зробило препарат більш ефективним.

Тапіока представляє собою продукт на основі крохмалю з кореня маніоки.

Ветеринар побачив, що коні, в яких у місці ін'єкції виникла незначна інфекція, мали набагато міцніший імунітет проти хвороби.

Він припустив, що цьому сприяло додавання до вакцини речовин, які викликають запалення — ці складники згодом отримали назву ад'ювантів від латинського кореня слова "допомагати".

Натомість у 1932 році у США почали додавати солі алюмінію до вакцин проти дифтерії, адже науковці з'ясували, що метал забезпечує подібний, але більш надійний ефект.

Наразі складники на основі алюмінію додаються у близько 27 вакцин з традиційного календаря щеплень, з них майже половина дозволена для використання дітям до 5 років.

У вакцини із невеликою часткою збудника, які не можуть викликати достатню імунну реакцію, додають ад'юванти. Так вченим вдається досягати потрібної відповіді організму за менших доз препарату.

Науковці зазначають, що солі алюмінію у вакцинах можуть проявлятись двома способами. Алюміній поєднується з ключовими компонентами вакцини та призводить до повільнішого всмоктування в кровотік.

Це надає імунній системі більше часу для відповіді на потенційні загрози.

Окрім цього алюміній безпосередньо посилює активність певних імунних клітин.

Пізніші випробування виявили, що цей метал може викликати незначні побічні дії:

почервоніння;

біль у тілі;

болючі вузли в шкірі на місці ін'єкцій у рідкісних випадках.

Чим може бути небезпечний алюміній

Існує мало перевірених доказів того, що алюміній у вакцинах може викликати серйозні, довгострокові побічні ефекти.

Однак люди, які постійно піддаються впливу великої кількості алюмінію, наприклад на робочому місці або при лікуванні багатими на цей метал препаратами, можуть мати респіраторні, кісткові та неврологічні ускладнення.

За словами доктора наук, директора центру вакцинації Duke CIVICs Тоні Муді, вакцини містять незначну кількість алюмінію у порівнянні з тим, скільки цього металу потрапляє до організму людини з їжею та з навколишнього середовища.

Ми постійно зазнаємо впливу алюмінію. Якщо ви вдихаєте пил знадвору, то вже контактуєте з алюмінієм, — пояснює Тоні Муді. Поширити

До прикладу, у перші пів року життя немовлятам вводять вакцини з приблизно 4,4 міліграма алюмінію. При цьому одна скибка американського сиру може містити до 50 міліграмів цього металу.

Під час досліджень вчені не виявили суттєвої різниці в рівні алюмінію в крові та волоссі немовлят, яких щеплювали вакцинами з алюмінієм, та тими, кому їх не робили.

Однак деякі вчені вважають, що один потенційний побічній ефект алюмінієвого ад'юванта потребує додаткових досліджень.

У 2022 році випробування виявило незначний зв'язок між впливом алюмінію під час вакцинації та астмою.

Однак автори роботи зауважили, що ефект був неістотним і попередили, що результати "не є вагомими доказами для сумнівів у безпеці алюмінію у вакцинах".

Незалежні експерти відзначали, що вчені тоді не враховувати ключові фактори ризику, як-от вдихання сигаретного диму чи діагностовану астму в родині, що могло б пояснити висновки.

У відповідь на дослідження група дослідників з агентства охорони здоров'я Данії провела схожий аналіз за використанням даних понад 450 тисяч дітей. Їм не вдалося виявити зв'язок між алюмінієвими ад'ювантами та астмою.