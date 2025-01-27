За несколько последних десятилетий миллионы людей по всему миру получили большое количество вакцин, содержащих алюминий. В этой связи в обществе распространяется мнение, что этот металл способен провоцировать ряд болезней.

Безопасны ли вакцины с алюминием

В частности, активно распространяется информация, что алюминий в вакцинах провоцирует ряд болезней у детей, среди которых якобы пищевая аллергия, аутизм, депрессия и другие.

С подобными заявлениями выступил Роберт Кеннеди-младший, которого президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост руководителя Департамента здравоохранения и социальных служб, несмотря на возмущение представителей 87 неправительственных организаций.

Вы удивляетесь, почему у целого поколения детей есть аллергия. Это потому, что мы провоцируем аллергию, накачивая их алюминием, — заявляет Кеннеди-младший. Поделиться

Вакцины

Однако ученых удивляют нападки на использование алюминия в вакцинах, поскольку он является одним из наиболее изученных прививочных компонентов.

Собрано огромное количество информации. Если бы что-то указывало на отсутствие безопасности, мы бы, скорее всего, где-нибудь это увидели, но этого просто нет, — объясняет доктор наук, педиатр и главный врач системы здравоохранения Montefiore в Нью-Йорке Эндрю Расин. Поделиться

Впервые алюминий начали добавлять вакцины около 100 лет назад. Молодой ветеринар Гастон Рамон обнаружил, что добавление тапиок к прививкам против дифтерии для лошадей сделало препарат более эффективным.

Тапиока представляет собой продукт на основе крахмала из корня. маниоки.

Ветеринар увидел, что лошади, у которых в месте инъекции возникла незначительная инфекция, имели гораздо более крепкий иммунитет против болезни.

Он предположил, что этому способствовало добавление вакцины веществ, вызывающих воспаление — эти составляющие впоследствии получили название адъювантов от латинского корня слова "помогать".

В 1932 году в США начали добавлять соли алюминия к вакцинам против дифтерии, ведь ученые выяснили, что металл обеспечивает подобный, но более надежный эффект.

В настоящее время составляющие на основе алюминия добавляются около 27 вакцин из традиционного календаря прививок, из них почти половина разрешена для использования детям до 5 лет.

В вакцины с небольшой долей возбудителя, которые не могут вызывать достаточную иммунную реакцию, добавляют адъюванты. Так ученым удается достигать нужного ответа организма при меньших дозах препарата.

Научные работники отмечают, что соли алюминия в вакцинах могут проявляться двумя способами.

Это дает иммунной системе больше времени для ответа на потенциальные угрозы.

Кроме этого, алюминий непосредственно усиливает активность определенных иммунных клеток.

Более поздние испытания обнаружили, что этот металл может вызвать незначительные побочные действия:

покраснение;

боль в теле;

болезненные узлы в коже на месте инъекций в редких случаях.

Чем может быть опасен алюминий

Есть мало проверенных доказательств того, что алюминий в вакцинах может вызвать серьезные, долгосрочные побочные эффекты.

Однако люди, постоянно подвергающиеся воздействию большого количества алюминия, например на рабочем месте или при лечении богатыми этим металлом препаратами, могут иметь респираторные, костные и неврологические осложнения.

По словам доктора наук, директора центра вакцинации Duke CIVICs Тони Муди, вакцины содержат незначительное количество алюминия по сравнению с тем, сколько этого металла попадает в организм человека с пищей и окружающей средой.

Мы постоянно испытываем влияние алюминия. Если вы вдыхаете пыль снаружи, то уже контактируете с алюминием, — объясняет Тони Муди. Поделиться

К примеру, в первые полгода жизни младенцам вводят вакцины из примерно 4,4 миллиграмма алюминия. При этом один ломтик американского сыра может содержать до 50 миллиграммов этого металла.

В ходе исследований ученые не выявили существенной разницы в уровне алюминия в крови и волосах младенцев, прививаемых вакцинами с алюминием, и теми, кому их не делали.

Однако некоторые ученые считают, что один потенциальный побочный эффект алюминиевого адъюванта нуждается в дополнительных исследованиях.

В 2022 году испытание выявило незначительную связь между воздействием алюминия во время вакцинации и астмой.

Однако авторы работы отметили, что эффект был несущественным и предупредили, что результаты "не являются весомыми доказательствами для сомнений в безопасности алюминия в вакцинах".

Независимые эксперты отмечали, что ученые тогда не учитывали ключевые факторы риска, например вдыхание сигаретного дыма или диагностированную астму в семье, что могло бы объяснить выводы.

В ответ на исследование группа исследователей из агентства здравоохранения Дании провела схожий анализ с использованием данных более 450 тысяч детей. Им не удалось обнаружить связь между алюминиевыми адъювантами и астмой.