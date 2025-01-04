Ученые под руководством специалистов из Стэнфордского медицинского университета в США разработали анализ крови, позволяющий определить продолжительность действия той или иной вакцины.
Главные тезисы
- Мегакариоциты оказались ключевыми для формирования стойкого иммунитета после вакцинации.
- Увеличение активных мегакариоцитов повышает уровень антител и эффективность вакцин против различных инфекционных заболеваний.
- Открытие поможет улучшить эффективность вакцин против COVID-19 и ускорить клинические испытания.
- Ученые планируют создать простые анализы для определения необходимости бустерных доз вакцин для продления защиты организма.
- Мегакариоциты являются основными клетками, ответственными за выработку ключевых молекул, увеличивающих выживаемость клеток для производства антител.
Почему вакцины имеют разную продолжительность действия.
Отмечается, что анализ базируется на результатах исследований мегакариоцитов, клетках, участвующих в процессе свертывания крови.
Долгое время ученые затруднились ответить на вопрос, почему разные вакцины имеют разную продолжительность по защите организма человека от инфекционных заболеваний.
В частности, после инъекции двух прививок против кори, эпидемического паротита и краснухи в детском возрасте иммунитет формируется на большую часть жизни или всю жизнь.
Однако после получения вакцины от гриппа в начале эпидемического сезона в октябре, ее эффективность будет значительно ниже уже следующей весной.
Ученым удалось определить, что в крови содержатся определенные символы, которые проявляют себя в первые несколько дней после вакцинации. Конкретно они подразумевают длительность деяния иммунитета против заболевания.
В рамках исследования ученые определяли реакцию организма на экспериментальную вакцину против птичьего гриппа H5N1, которую вводили вместе с химической смесью, усиливающей иммунный ответ.
50 из ждоровых участников исследования были разделены на 2 группы, получавшие по две дозы прививки с этой смесью и без.
В первые 100 дней после вакцинации ученые собирали образцы крови у участников исследования и изучали их с помощью математических вычислительных программ.
Программа смогла выявить молекулярный признак в крови, связанный с интенсивностью реакции человека на антитела через несколько месяцев.
Преимущественно эта сигнатура проявлялась в крошечных частях РНК в тромбоцитах, которые образуют сгустки крови и образуются из мегакариоцитов клеток костного мозга.
Чтобы проверить связь мегакариоцитов с устойчивостью эффективности вакцины, учёные провели отдельный эксперимент.
В частности, мышам одновременно ввели вакцину против гриппа и препарат, увеличивающий количество активных мегакариоцитов в костном мозге.
В результате было подтверждено повышение уровня антител против птичьего гриппа в 6 раз в течение двух месяцев.
По результатам дальнейших исследований было установлено, что мегакариоциты производят ключевые молекулы, увеличивающие выживаемость клеток, ответственных за выработку антител (плазматических клеток).
Может ли это повысить эффективность вакцин против COVID-19 и других опасных заболеваний
Ученые также выяснили, что реакция на увеличение активных мегакариоцитов актуальна и для других типов вакцин, в частности против сезонного гриппа, желтой лихорадки, малярии и COVID-19.
В дальнейшем учёные планируют выяснить, почему некоторые вакцины стимулируют более высокие уровни мегакариоцитов.
Эти открытия помогут создать препараты, с помощью которых человеческий организм получит более длительную защиту от заболеваний. Также дальнейшие исследования помогут ускорить клинические испытания вакцин.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-