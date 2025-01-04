Ученые под руководством специалистов из Стэнфордского медицинского университета в США разработали анализ крови, позволяющий определить продолжительность действия той или иной вакцины.

Почему вакцины имеют разную продолжительность действия.

Отмечается, что анализ базируется на результатах исследований мегакариоцитов, клетках, участвующих в процессе свертывания крови.

Долгое время ученые затруднились ответить на вопрос, почему разные вакцины имеют разную продолжительность по защите организма человека от инфекционных заболеваний.

В частности, после инъекции двух прививок против кори, эпидемического паротита и краснухи в детском возрасте иммунитет формируется на большую часть жизни или всю жизнь.

Вакцина

Однако после получения вакцины от гриппа в начале эпидемического сезона в октябре, ее эффективность будет значительно ниже уже следующей весной.

Вопрос о том, почему одни вакцины формируют стойкий иммунитет, а другие — нет, был одной из самых больших загадок в науке о вакцинах, — объясняет доктор философии, профессор микробиологии и иммунологии Бали Пулендран. Поделиться

Ученым удалось определить, что в крови содержатся определенные символы, которые проявляют себя в первые несколько дней после вакцинации. Конкретно они подразумевают длительность деяния иммунитета против заболевания.

В рамках исследования ученые определяли реакцию организма на экспериментальную вакцину против птичьего гриппа H5N1, которую вводили вместе с химической смесью, усиливающей иммунный ответ.

50 из ждоровых участников исследования были разделены на 2 группы, получавшие по две дозы прививки с этой смесью и без.

В первые 100 дней после вакцинации ученые собирали образцы крови у участников исследования и изучали их с помощью математических вычислительных программ.

Программа смогла выявить молекулярный признак в крови, связанный с интенсивностью реакции человека на антитела через несколько месяцев.

Преимущественно эта сигнатура проявлялась в крошечных частях РНК в тромбоцитах, которые образуют сгустки крови и образуются из мегакариоцитов клеток костного мозга.

Мы узнали, что тромбоциты являются индикаторами того, что происходит с мегакариоцитами в костном мозге, — объясняет один из авторов исследования Бали Пулендран. Поделиться

Чтобы проверить связь мегакариоцитов с устойчивостью эффективности вакцины, учёные провели отдельный эксперимент.

В частности, мышам одновременно ввели вакцину против гриппа и препарат, увеличивающий количество активных мегакариоцитов в костном мозге.

В результате было подтверждено повышение уровня антител против птичьего гриппа в 6 раз в течение двух месяцев.

По результатам дальнейших исследований было установлено, что мегакариоциты производят ключевые молекулы, увеличивающие выживаемость клеток, ответственных за выработку антител (плазматических клеток).

Наша гипотеза состоит в том, что мегакариоциты обеспечивают питательную, благоприятную для выживания среду в костном мозге для плазматических клеток, подчеркнул Пулендран. Поделиться

Может ли это повысить эффективность вакцин против COVID-19 и других опасных заболеваний

Ученые также выяснили, что реакция на увеличение активных мегакариоцитов актуальна и для других типов вакцин, в частности против сезонного гриппа, желтой лихорадки, малярии и COVID-19.

В дальнейшем учёные планируют выяснить, почему некоторые вакцины стимулируют более высокие уровни мегакариоцитов.

Эти открытия помогут создать препараты, с помощью которых человеческий организм получит более длительную защиту от заболеваний. Также дальнейшие исследования помогут ускорить клинические испытания вакцин.