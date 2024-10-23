Впервые в мире. Британские исследователи испытывают вакцину против норовируса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Впервые в мире. Британские исследователи испытывают вакцину против норовируса

вакцина
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Источник:  The Guardian

В Британии приступили к третьей фазе испытания первой в мире мРНК-вакцины против норовирусной инфекции. Это заболевание, вспышки которого часто возникают в больницах, школах, детских садах и домах престарелых.

Главные тезисы

  • Британские исследователи проводят третью фазу испытания первой в мире мРНК-вакцины против норовируса.
  • Вакцина создана на основе технологии мРНК и содержит белковые оболочки трех типов вируса, способствующих образованию антител.
  • Исследование вовлекает 27 медицинских заведений и около 2500 участников, а планируется охватить 25 тысяч взрослых в течение двух лет.
  • Новая вакцина должна показать эффективность и продолжительность защиты, особенно у подростков и детей.
  • Ожидается, что при успехе исследования вакцина против норовируса может быть одобрена в 2026 году, подтверждая высокий потенциал препарата в борьбе с этим опасным вирусом.

Ученые из Британии испытывают вакцину против норовируса

В исследовании примут участие 27 заведений первичной и вторичной медицинской помощи и около 2500 участников.

В общей сложности испытание будет длиться два года и охватит 25 тысяч взрослых из Японии, Канады и Австралии — в основном людей старше 60 лет.

Во время тестирования участников делят на группы:

  • первая будет получать новую вакцину;

  • второй будут вводить физраствор как плацебо.

Новый медицинский препарат разработала фармацевтическая компания Moderna на основе технологии мРНК, некоторые производители используют для вакцины против Covid-19.

Такие средства действуют путем введения одноцепочечной молекулы мРНК в клетки человека. Вакцина содержит инструкции, которые тело человека может использовать для образования белков, связанных с вирусом.

В дальнейшем выделенные белки должны запустить иммунную систему организма и обеспечить защиту от потенциальной "встречи" с вирусом.

Новая вакцина против норовирусной инфекции содержит белковые оболочки трех разных типов вируса. Благодаря этому в организме человека образуются безвредные вирусообразные частицы, которые могут вызвать выработку антител.

Ранее команда ученых обнаружила, что прививка новым медицинским препаратом способна вызвать сильный иммунный ответ у людей. Следующий этап исследования должен показать, эффективно ли работает прививка против самого вируса и как долго длится защита, в частности у подростков и детей.

Если вакцина против норовирусной инфекции успешно пройдет все этапы исследования, Moderna планирует подать заявку на получение одобрения национальными регуляторами в 2026 году. Процесс получения разрешений продлится ориентировочно год.

Что такое норовирусная инфекция

Норовирусная инфекция — заболевание, которое может вызвать рвоту и диарею, которые начинаются внезапно. Как отмечают в Центре общественного здоровья, болезнь очень заразна и чаще распространяется из-за инфицированной пищи или воды или из-за загрязненных поверхностей в закрытых и многолюдных помещениях.

Также норовирусы могут передаваться через контакт с больным человеком.

Симптомами заболевания считают:

  • тошноту;

  • рвота;

  • боли в желудке или спазмы;

  • диарею;

  • повышение температуры тела в пределах 37-37,9 ° C;

  • боли в мышцах.

Обычно симптомы начинаются через 12–48 ч после инфицирования и могут продолжаться от 1 до 3 дней.

Больные преимущественно не нуждаются в специфическом лечении. Самое главное — отдыхать и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Выздоровление наступает уже через 2-3 дня.

Однако у некоторых людей — особенно маленьких детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями или беременных — рвота и диарея могут сильно обезвоживать организм, что может нуждаться в медицинской помощи.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире фиксируют 685 миллионов случаев норовирусов — 200 миллионов из них — у детей младше 5 лет.

Это заболевание считают причиной смерти около 200 тысяч человек каждый год, в том числе 50 тысяч детей.

По оценкам ВОЗ, норовирус стоит всему миру 60 млрд долл. из-за расходов на сферу здравоохранения и экономические потери.

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