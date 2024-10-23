Вперше у світі. Британські дослідники випробовують вакцину проти норовірусу

У Британії розпочали третю фазу випробування першої у світі мРНК-вакцини проти норовірусної інфекції. Це захворювання, спалахи якого часто виникають у лікарнях, школах, дитячих садках та будинках для людей похилого віку.

Вчені з Британії випробовують вакцину проти норовірусу

У дослідженні візьмуть участь 27 закладів первинної та вторинної медичної допомоги та близько 2500 учасників.

Загалом випробування триватиме два роки і охопить 25 тисяч дорослих із Японії, Канади та Австралії — переважно людей старших 60 років.

Під час тестування учасників поділять на групи:

перша отримуватиме нову вакцину;

другій вводитимуть фізіологічний розчин як плацебо.

Новий медичний препарат розробила фармацевтична компанія Moderna на основі технології мРНК, яку деякі виробники використовують для вакцини проти Covid-19. Поширити

Такі засоби діють шляхом введення одноланцюгової молекули — мРНК — в клітини людини. Вакцина містить "інструкції", які тіло людини може використати для утворення білків, пов’язаних із вірусом.

Надалі виділені білки мають запустити імунну систему організму і забезпечити захист від потенційної "зустрічі" з вірусом.

Нова вакцина проти норовірусної інфекції містить білкові оболонки трьох різних типів вірусу. Завдяки цьому в організмі людини утворюються нешкідливі вірусоподібні частинки, що можуть викликати вироблення антитіл.

Раніше команда науковців виявила, що щеплення новим медичним препаратом здатне викликати сильну імунну відповідь у людей. Наступний етап дослідження має показати, чи ефективно працює щеплення проти самого вірусу і як довго триває захист, зокрема у підлітків та дітей.

Якщо вакцина проти норовірусної інфекції успішно пройде всі етапи дослідження, компанія Moderna планує подати заявку на отримання схвалення національними регуляторами у 2026 році. Процес отримання дозволів триватиме орієнтовно рік.

Що таке норовірусна інфекція

Норовірусна інфекція — захворювання, що може спричиняти блювоту та діарею, які починаються раптово. Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, хвороба дуже заразна і найчастіше поширюється через інфіковану їжу чи воду або через забруднені поверхні в закритих та багатолюдних приміщеннях.

Також норовіруси можуть передаватися через контакт з хворою людиною.

Симптомами захворювання вважають:

нудоту;

блювання;

біль у шлунку або спазми;

діарею;

підвищення температури тіла в межах 37-37,9 °C;

біль у м’язах.

Зазвичай симптоми починаються через 12–48 годин після інфікування та можуть тривати від 1 до 3 днів.

Хворі переважно не потребують специфічного лікування. Найголовніше — відпочивати й пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. Одужання настає вже через 2–3 дні.

Однак у деяких людей — особливо маленьких дітей, людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями або вагітних — блювота та діарея можуть сильно зневоднювати організм, що може потребувати медичної допомоги.

За даними ВООЗ, щорічно у світі фіксують 685 мільйонів випадків норовірусів — 200 мільйонів із них — у дітей віком до 5 років. Поширити

Це захворювання вважають причиною смерті близько 200 тисяч людей кожного року, зокрема 50 тисяч дітей.