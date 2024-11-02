Сколько жизней во всем мире спасла вакцинация ― ответ медиков
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Сколько жизней во всем мире спасла вакцинация ― ответ медиков

Вакцинация
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Источник:  The Lancet Infectious Diseases

По информации авторитетного медицинского издания The Lancet, благодаря вакцинации за последние 50 лет было спасено 154 миллиона жизней, среди которых значительное количество детей.

Главные тезисы

  • Благодаря вакцинации за последние 50 лет было спасено 154 миллиона жизней, из них 146 миллионов - дети младше 5 лет.
  • Массовая вакцинация создает коллективный иммунитет, защищающий большинство людей от опасных инфекций.
  • Чтобы остановить распространение кори, необходимо вакцинировать более 95% населения, в соответствии с формулой расчета порога коллективного иммунитета.
  • Мутации вирусов могут усложнять достижение коллективного иммунитета, как это произошло во время пандемии COVID-19.
  • Вакцинация является наиболее эффективным методом противодействия распространению инфекций и предотвращения осложнений, которые могут привести к летальным исходам.

Как вакцинация спасает жизнь

Отмечается, что из 154 млн спасенных благодаря вакцинации жизней, 146 млн — дети младше 5 лет.

Вакцинация является наиболее эффективным методом противодействия распространению инфекций и осложнениям, которые они вызывают, приводя к летальным случаям.

В частности, до начала использования вакцины против дифтерии эта инфекция представляла серьезную угрозу жизни детей.

Вакцинация за последние 50 лет спасла 154 млн жизней
Вакцинация

Сейчас человечество создало вакцины против более 20 опасных заболеваний.

Благодаря вакцинации ежегодно удается предотвратить от 3,5 до 5 млн смертей от дифтерии, столбняка, коклюша, гриппа и кори.

Кроме того, массовая вакцинация создает так называемый коллективный иммунитет, который защищает большинство людей от инфицирования опасными болезнями.

Благодаря чему достигается коллективный иммунитет для защиты от опасных заболеваний

Его часто называют иммунной прослойкой, но за каждым процентом защиты стоят сложные математические и эпидемиологические расчеты.

К примеру, чтоб приостановить распространение кори, необходимо, чтоб более 95% населения было вакцинировано. В противном случае вирус сможет свободно распространяться.

Также разработана формула для расчета порога коллективного иммунитета: порог коллективного иммунитета (в %) = (1 — 1/R0) × 100.

Где R0 — коэффициент распространения, показывающий, сколько людей без иммунитета может заразить одно инфицированное лицо. Эта формула помогает определить, какой процент населения следует вакцинировать, чтобы остановить распространение заболевания.

Например, для кори R0 равняется 12 — 18, что означает, что максимальный порог коллективного иммунитета по формуле составляет 95%. Именно столько людей должно быть вакцинировано, чтобы предотвратить передачу кори. Однако даже при достигнутой цифре всегда существует вероятность, что коллективный иммунитет не сработает, особенно если вирусы претерпевают значительные изменения. Это произошло во время пандемии COVID-19.

Кроме того, существует риск, что мутации вируса будут усложнять достижение коллективного иммунитета.

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