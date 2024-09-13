В ВОЗ уже одобрили первую вакцину против обезьяньей оспы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В ВОЗ уже одобрили первую вакцину против обезьяньей оспы

ВОЗ
Вакцина
Читати українською

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ведомство официально одобрило использование вакцины MVA-BN против распространения оспы обезьян.

Главные тезисы

  • Вакцина MVA-BN против обезьяньей оспы одобрена ВОЗ и рекомендована для лиц с высоким риском заражения, особенно во время вспышек вируса.
  • Для эффективной защиты требуется введение двух доз вакцины с интервалом в 4 недели, обеспечивающее до 82% защиты от вируса.
  • Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину населению старше 18 лет, включая беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
  • Основываясь на предоставленной информации от производителя, эта вакцина рассматривается как серьезный прорыв в борьбе с обезьяньей оспой.
  • При отсутствии вакцины рекомендуется использование однократной дозы в качестве экстренной профилактики для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Что известно о первой одобренной ВОЗ вакцине от обезьяньей оспы

В ВОЗ отметили, что их оценка базируется на информации, предоставленной компанией-производителем Bavarian Nordic A/S и выводах Европейского агентства по лекарственным средствам.

Первая преквалификация вакцины против обезьяньей оспы — это серьезный прорыв в нашей борьбе с болезнью, особенно в контексте текущих вспышек в Африке. Нам нужно срочно масштабировать закупки и обеспечить равный доступ к вакцине, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса и спасти жизнь, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

Отмечается, что было получено разрешение на использование этой вакцины людям старше 18 лет.

ВОЗ одобрила использование первой вакцины от обезьяньей оспы
Вакцина MVA-BN от обезьяньей оспы

Вакцина поделена на 2 дозы, которые вводятся с интервалом в 4 нед.

После размораживания ее можно хранить при 2-8°C в течение 8 недель.

По словам заместителя главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам Юкико Накатани, одобрение использования вакцины MVA-BN поможет правительствам и международным организациям, например Gavi и ЮНИСЕФ, закупать вакцину и быстрее доставлять ее к тем, кто больше ее нуждается.

Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для людей с высоким риском заражения во время вспышки вируса.

Хотя официально вакцина не одобрена для детей и подростков младше 18 лет, ее можно использовать для них "вне этикетки", то есть в ситуациях, когда риск заболевания преобладает возможные побочные эффекты.

Также ее можно вводить беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.

В случаях, когда не хватает вакцины, ВОЗ рекомендует использовать однократную дозу.

Что известно о вакцине MVA-BN

По предварительной информации одна доза вакцины MVA-BN дает 76% защиты от вируса, а две дозы повышают этот показатель до 82%.

В 2024 году было подтверждено более 25 тысяч случаев заражения вирусом обезьяньей оспы в 14 странах Африки, из которых 723 завершились летально.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВОЗ бьют тревогу из-за стремительного распространения обезьяньей оспы в Африке
ВОЗ
Вирус оспы обезьян
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый штамм оспы обезьян уже распространяется по миру. Что важно знать
обезьянья оспа
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?