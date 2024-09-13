ВОЗ одобрила использование первой вакцины от обезьяньей оспы

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ведомство официально одобрило использование вакцины MVA-BN против распространения оспы обезьян.
Главные тезисы
- Вакцина MVA-BN против обезьяньей оспы одобрена ВОЗ и рекомендована для лиц с высоким риском заражения, особенно во время вспышек вируса.
- Для эффективной защиты требуется введение двух доз вакцины с интервалом в 4 недели, обеспечивающее до 82% защиты от вируса.
- Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину населению старше 18 лет, включая беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
- Основываясь на предоставленной информации от производителя, эта вакцина рассматривается как серьезный прорыв в борьбе с обезьяньей оспой.
- При отсутствии вакцины рекомендуется использование однократной дозы в качестве экстренной профилактики для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
Что известно о первой одобренной ВОЗ вакцине от обезьяньей оспы
В ВОЗ отметили, что их оценка базируется на информации, предоставленной компанией-производителем Bavarian Nordic A/S и выводах Европейского агентства по лекарственным средствам.
Отмечается, что было получено разрешение на использование этой вакцины людям старше 18 лет.
Вакцина поделена на 2 дозы, которые вводятся с интервалом в 4 нед.
После размораживания ее можно хранить при 2-8°C в течение 8 недель.
По словам заместителя главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам Юкико Накатани, одобрение использования вакцины MVA-BN поможет правительствам и международным организациям, например Gavi и ЮНИСЕФ, закупать вакцину и быстрее доставлять ее к тем, кто больше ее нуждается.
Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для людей с высоким риском заражения во время вспышки вируса.
Хотя официально вакцина не одобрена для детей и подростков младше 18 лет, ее можно использовать для них "вне этикетки", то есть в ситуациях, когда риск заболевания преобладает возможные побочные эффекты.
Также ее можно вводить беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.
В случаях, когда не хватает вакцины, ВОЗ рекомендует использовать однократную дозу.
Что известно о вакцине MVA-BN
По предварительной информации одна доза вакцины MVA-BN дает 76% защиты от вируса, а две дозы повышают этот показатель до 82%.
В 2024 году было подтверждено более 25 тысяч случаев заражения вирусом обезьяньей оспы в 14 странах Африки, из которых 723 завершились летально.
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