ВОЗ одобрила использование первой вакцины от обезьяньей оспы

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ведомство официально одобрило использование вакцины MVA-BN против распространения оспы обезьян.

Что известно о первой одобренной ВОЗ вакцине от обезьяньей оспы

В ВОЗ отметили, что их оценка базируется на информации, предоставленной компанией-производителем Bavarian Nordic A/S и выводах Европейского агентства по лекарственным средствам.

Первая преквалификация вакцины против обезьяньей оспы — это серьезный прорыв в нашей борьбе с болезнью, особенно в контексте текущих вспышек в Африке. Нам нужно срочно масштабировать закупки и обеспечить равный доступ к вакцине, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса и спасти жизнь, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус. Поделиться

Отмечается, что было получено разрешение на использование этой вакцины людям старше 18 лет.

Вакцина MVA-BN от обезьяньей оспы

Вакцина поделена на 2 дозы, которые вводятся с интервалом в 4 нед.

После размораживания ее можно хранить при 2-8°C в течение 8 недель.

По словам заместителя главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам Юкико Накатани, одобрение использования вакцины MVA-BN поможет правительствам и международным организациям, например Gavi и ЮНИСЕФ, закупать вакцину и быстрее доставлять ее к тем, кто больше ее нуждается.

Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для людей с высоким риском заражения во время вспышки вируса.

Хотя официально вакцина не одобрена для детей и подростков младше 18 лет, ее можно использовать для них "вне этикетки", то есть в ситуациях, когда риск заболевания преобладает возможные побочные эффекты.

Также ее можно вводить беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.

В случаях, когда не хватает вакцины, ВОЗ рекомендует использовать однократную дозу.

Что известно о вакцине MVA-BN

По предварительной информации одна доза вакцины MVA-BN дает 76% защиты от вируса, а две дозы повышают этот показатель до 82%.

В 2024 году было подтверждено более 25 тысяч случаев заражения вирусом обезьяньей оспы в 14 странах Африки, из которых 723 завершились летально.