Новый штамм оспы обезьян уже распространяется по миру. Что важно знать

Недавно ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за распространения мутированной версии оспы обезьян в Африке. Однако 16 августа стало известно, что штамм обнаружен также в Европе.

Мутированная версия оспы обезьян. Что известно

Как сообщают западные журналисты, первый случай в Европе был обнаружен в Швеции.

Новый штамм, получивший название Clade 1, стал причиной масштабной вспышки вируса в Африке.

По словам ученых, он куда опаснее из-за более высокого уровня тяжести течения заболевания и более высокой смертности.

Что важно знать о симптомах нового штамма:

тяжелая комковатая сыпь с гнойными поражениями,

лихорадка,

ломота.

Ученые также озвучили важное предупреждение: крайне опасным новый штамм является для беременных женщин и детей.

Представители ВОЗ отмечают, что ситуация Clade 1 начала стремительно обостряться, ведь вирус распространился на регионы, где раньше не фиксировались вспышки обезьяньей оспы.

В Швеции вирус был обнаружен у пациента, который подхватил его во время путешествия в Африку. После возвращения в Стокгольм он обратился за медицинской помощью и врачи подтвердили наличие этого вируса. Поделиться

Что такое обезьянья оспа

Оспа обезьян — это вирусная болезнь, распространяющаяся через тесный контакт, в частности через кровь, биологические жидкости, поражение слизистой и т.д.

По клиническим признакам она похожа на натуральную оспу.

Вирусом можно заразиться от инфицированных диких животных, в частности обезьян и грызунов, или через тесный контакт с инфицированным человеком.

Возбудитель оспы обезьян (вирус оспы обезьян) отнесен к тем биологическим агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия.