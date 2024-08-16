Новый штамм оспы обезьян уже распространяется по миру. Что важно знать

Недавно ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за распространения мутированной версии оспы обезьян в Африке. Однако 16 августа стало известно, что штамм обнаружен также в Европе.
Главные тезисы
- Симптомы нового штамма: комковатая сыпь с гнойными поражениями, лихорадка, ломота.
- Новый штамм очень опасен для беременных и детей.
- Обезьяна оспа распространяется через тесный контакт с инфицированными животными или людьми.
Мутированная версия оспы обезьян. Что известно
Как сообщают западные журналисты, первый случай в Европе был обнаружен в Швеции.
Новый штамм, получивший название Clade 1, стал причиной масштабной вспышки вируса в Африке.
По словам ученых, он куда опаснее из-за более высокого уровня тяжести течения заболевания и более высокой смертности.
Что важно знать о симптомах нового штамма:
тяжелая комковатая сыпь с гнойными поражениями,
лихорадка,
ломота.
Ученые также озвучили важное предупреждение: крайне опасным новый штамм является для беременных женщин и детей.
Представители ВОЗ отмечают, что ситуация Clade 1 начала стремительно обостряться, ведь вирус распространился на регионы, где раньше не фиксировались вспышки обезьяньей оспы.
Что такое обезьянья оспа
Оспа обезьян — это вирусная болезнь, распространяющаяся через тесный контакт, в частности через кровь, биологические жидкости, поражение слизистой и т.д.
По клиническим признакам она похожа на натуральную оспу.
Вирусом можно заразиться от инфицированных диких животных, в частности обезьян и грызунов, или через тесный контакт с инфицированным человеком.
Возбудитель оспы обезьян (вирус оспы обезьян) отнесен к тем биологическим агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия.
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