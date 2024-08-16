Мутована версія віспи мавп уже шириться світом. Що важливо знати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Мутована версія віспи мавп уже шириться світом. Що важливо знати

Мавпяча віспа
Джерело:  The Washington Post

Нещодавно ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я через поширення мутованої версії віспи мавп у Африці. Однак 16 серпня стало відомо, що штам уже виявили в Європі.

Головні тези:

  • Симптоми нового штаму: грудкуватий висип з гнійними ураженнями, лихоманка, ломота. 
  • Новий штам вкрай небезпечний для вагітних та дітей.
  • Мавпяча віспа поширюється через тісний контакт з інфікованими тваринами чи людьми. 

Мутована версія віспи мавп. Що відомо

Як повідомляють західні журналісти, перший випадок у Європі було виявлено у Швеції.

Новий штам, який отримав назву Clade 1, став причиною масштабного спалаху вірусу в Африці.

За словами вчених, він є більш небезпечним через вищий рівень тяжкості перебігу захворювання і вищу смертність.

Що важливо знати про симптоми нового штаму:

  • важкий грудкуватий висип з гнійними ураженнями,

  • лихоманка,

  • ломота.

Науковці також озвучили важливе попередження: вкрай небезпечним новий штам є для вагітних жінок та дітей.

Представники ВООЗ наголошують, що ситуація Clade 1 почала стрімко загострюватися, адже вірус поширився на регіони, де раніше не фіксувалися спалахи мавпячої віспи.

У Швеції вірус виявили у пацієнта, який підхопив його під час подорожі в Африку. Після повернення до Стокгольма він звернувся за медичною допомогою, і лікарі підтвердили наявність цього вірусу.

Що таке мавпяча віспа

Віспа мавп — це вірусна хвороба, що поширюється через тісний контакт, зокрема через кров, біологічні рідини, ураження слизової тощо.

За клінічними ознаками вона схожа на натуральну віспу.

Вірусом можна заразитися від інфікованих диких тварин, зокрема мавп і гризунів, або через тісний контакт з інфікованої людиною.

Збудника віспи мавп (вірус віспи мавп) віднесено до тих біологічних агентів, які офіційно визнано чинниками біологічної зброї.

Окрім симптомів, схожих на грип, хворі на віспу мавп мають пухирі, висипання і гнійні ураження на тілі. Більшість випадків протікає в легкій формі, але захворювання може призвести до смерті.

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