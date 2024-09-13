ВООЗ схвалила використання першої вакцини від мавпячої віспи

У Всесвітній організації з охорони здоров'я зазначили, що відомство офіційно схвалило використання вакцини MVA-BN проти поширення віспи мавп.

Що відомо про першу схвалену ВООЗ вакцину від мавпячої віспи

У ВООЗ зазначили, що їхня оцінка базується на інформації, яка була нада компанією-виробником Bavarian Nordic A/S та висновках Європейського агентства з лікарських засобів.

Перша прекваліфікація вакцини проти мавпячої віспи — це серйозний прорив у нашій боротьбі з хворобою, особливо в контексті поточних спалахів в Африці. Нам потрібно терміново масштабувати закупівлі та забезпечити рівний доступ до вакцини, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу та врятувати життя, — підкреслив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Поширити

Зазначається, що було отримано дозвіл на використання цієї вакцини людям у віці старше 18 років.

Вакцина MVA-BN від мавпячої віспи

Вакцина поділена на 2 дози, які вводяться з інтервалом у 4 тижні.

Після розморожування її можна зберігати при температурі 2-8°C протягом 8 тижнів.

За словами заступниці глави ВООЗ з питань доступу до лікарських засобів Юкіко Накатані, схвалення використання вакцини MVA-BN допоможе урядам і міжнародним організаціям, як-от Gavi та ЮНІСЕФ, закуповувати вакцину і швидше доставляти її до тих, хто найбільше її потребує.

Експерти ВООЗ рекомендують використовувати вакцину для людей з високим ризиком зараження під час спалаху вірусу.

Хоча офіційно вакцина не схвалена для дітей і підлітків до 18 років, її можна використовувати для них "поза етикеткою", тобто в ситуаціях, коли ризик захворювання переважає можливі побічні ефекти.

Також її можна вводити вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом.

У випадках, коли вакцини не вистачає, ВООЗ рекомендує використовувати однократну дозу.

Що відомо про вакцину MVA-BN

За попередньою інформацією, одна доза вакцини MVA-BN дає 76% захисту від вірусу, а дві дози підвищують цей показник до 82%.

У 2024 році було підтверджено понад 25 тисяч випадків зараження вірусом мавпячої віспи у 14 країнах Африки, з яких 723 завершилися летально.