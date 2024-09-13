ВООЗ схвалила використання першої вакцини від мавпячої віспи

У Всесвітній організації з охорони здоров'я зазначили, що відомство офіційно схвалило використання вакцини MVA-BN проти поширення віспи мавп.
Головні тези:
- ВООЗ схвалила використання вакцини MVA-BN проти мавпячої віспи після отримання дозволів та позитивних відгуків щодо її ефективності.
- Вакцина поділена на 2 дози, які вводяться з інтервалом у 4 тижні, що забезпечує надійний захист від вірусу.
- Експерти рекомендують використовувати вакцину для людей з високим ризиком зараження мавпячою віспою, зокрема під час спалаху вірусу.
- У разі нестачі вакцини ВООЗ рекомендує використовувати однократну дозу як заходи екстреної профілактики.
- Дослідження показали, що вакцина MVA-BN забезпечує до 82% захисту від вірусу після введення двох доз, що є дуже високим показником ефективності.
Що відомо про першу схвалену ВООЗ вакцину від мавпячої віспи
У ВООЗ зазначили, що їхня оцінка базується на інформації, яка була нада компанією-виробником Bavarian Nordic A/S та висновках Європейського агентства з лікарських засобів.
Зазначається, що було отримано дозвіл на використання цієї вакцини людям у віці старше 18 років.
Вакцина поділена на 2 дози, які вводяться з інтервалом у 4 тижні.
Після розморожування її можна зберігати при температурі 2-8°C протягом 8 тижнів.
За словами заступниці глави ВООЗ з питань доступу до лікарських засобів Юкіко Накатані, схвалення використання вакцини MVA-BN допоможе урядам і міжнародним організаціям, як-от Gavi та ЮНІСЕФ, закуповувати вакцину і швидше доставляти її до тих, хто найбільше її потребує.
Експерти ВООЗ рекомендують використовувати вакцину для людей з високим ризиком зараження під час спалаху вірусу.
Хоча офіційно вакцина не схвалена для дітей і підлітків до 18 років, її можна використовувати для них "поза етикеткою", тобто в ситуаціях, коли ризик захворювання переважає можливі побічні ефекти.
Також її можна вводити вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом.
У випадках, коли вакцини не вистачає, ВООЗ рекомендує використовувати однократну дозу.
Що відомо про вакцину MVA-BN
За попередньою інформацією, одна доза вакцини MVA-BN дає 76% захисту від вірусу, а дві дози підвищують цей показник до 82%.
У 2024 році було підтверджено понад 25 тисяч випадків зараження вірусом мавпячої віспи у 14 країнах Африки, з яких 723 завершилися летально.
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