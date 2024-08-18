У країнах Африки зафіксували 1200 нових випадків віспи мавп

За тиждень в африканських країнах зафіксували 1200 нових випадків вірусної інфекції mpox, більш відомої як мавпяча віспа.

Мавпяча віспа шириться Африкою

Про це повідомляється у звіті Агенства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC).

Нові випадки були виявлені у п'яти країнах Африки — Бурунді, ЦАР, ДР Конго, Нігерії та Руанді.

Внаслідок зараження померли 24 людини. Як зазначається, аналіз охоплює період з 9 по 16 серпня.

Загалом від початку 2024 року було зареєстровано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу. Як наслідок, 541 людина померла.

Днями раніше у Швеції виявили перший випадок заразним вірусом віспи мавп. Це відбулось після того, як ВООЗ прийняло рішення оголосили спалах цієї хвороби надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я всього світу. Поширити

Чим загрожує світові поширення мавпячої віспи з країн Африки

Зазначається, що гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив про стрімке поширення нового штаму mpox в східних регіонах Конго та сусідних африканських країнах, що викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.

За словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, наразі представники організації активно співпрацюють з громадами та урядами африканських країн із метою посилення заходів щодо протидії поширенню нового штаму віспи мавп.

Керівник Комітету з надзвичайних ситуацій, професор Дімі Огойна зазначив, що загроза поширення віспи мавп стає світовою проблемою.

За інформацією ВООЗ, у 2022 році віспа також стрімко поширювалася. Й тоді також було оголошено надзвичайну ситуацію, яка тривала до травня 2023 року. Поширити

Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародну співпрацю.