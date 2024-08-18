У країнах Африки зафіксували 1200 нових випадків віспи мавп

За тиждень в африканських країнах зафіксували 1200 нових випадків вірусної інфекції mpox, більш відомої як мавпяча віспа.
Головні тези:
- За тиждень в Африці зареєстровано 1200 нових випадків віспи мавп, що становить серйозну загрозу для населення.
- Мавпяча віспа шириться в країнах Африканського союзу, призводячи до летальних випадків та загрози для громадського здоров'я.
- ВООЗ оголосило про надзвичайну ситуацію через стрімке поширення нового штаму mpox в Африці та інших регіонах, що потребує негайних заходів і міжнародної співпраці.
- Належна увага та координація влади, громад та міжнародних організацій є важливими для ефективного протидії поширенню вірусу.
- ВООЗ активно залучає донорів для фінансування заходів по боротьбі з мавпячою віспою та планує підвищити доступність вакцин для запобігання інфекції.
Мавпяча віспа шириться Африкою
Про це повідомляється у звіті Агенства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC).
Нові випадки були виявлені у п'яти країнах Африки — Бурунді, ЦАР, ДР Конго, Нігерії та Руанді.
Внаслідок зараження померли 24 людини. Як зазначається, аналіз охоплює період з 9 по 16 серпня.
Загалом від початку 2024 року було зареєстровано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу. Як наслідок, 541 людина померла.
Чим загрожує світові поширення мавпячої віспи з країн Африки
Зазначається, що гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив про стрімке поширення нового штаму mpox в східних регіонах Конго та сусідних африканських країнах, що викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.
За словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, наразі представники організації активно співпрацюють з громадами та урядами африканських країн із метою посилення заходів щодо протидії поширенню нового штаму віспи мавп.
Керівник Комітету з надзвичайних ситуацій, професор Дімі Огойна зазначив, що загроза поширення віспи мавп стає світовою проблемою.
Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародну співпрацю.
Організація вже виділила 1,45 млн дол на невідкладні заходи та звертається до донорів з проханням профінансувати повний обсяг необхідних заходів.
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