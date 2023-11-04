Епідемія набирає оберти. Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

Гепатит A виявили вже в п1яти областях України. Нові випадки зокрема були зафіксовані в Дніпропетровській та Закарпатській областях.
Гепатит А розповсюджується
Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.
Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.
Що таке гепатит А
МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.
На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.
В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.
Симптоми гепатиту А:
підвищена температура,
слабкість,
відсутність апетиту,
діарея,
блювота,
неприємні відчуття в животі,
сеча стає темнішою,
пожовтіння шкіри і білків очей.
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