Епідемія набирає оберти. Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

Гепатит A виявили вже в п1яти областях України. Нові випадки зокрема були зафіксовані в Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Гепатит А розповсюджується

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.

Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі, - зазначив Пшеничний. Поширити

Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.

Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг, - сказав спеціаліст. Поширити

Що таке гепатит А

МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Симптоми гепатиту А: