Епідемія набирає оберти. Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Епідемія набирає оберти. Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

гепатит
Джерело:  Суспільне

Гепатит A виявили вже в п1яти областях України. Нові випадки зокрема були зафіксовані в Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Гепатит А розповсюджується

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.

Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі, - зазначив Пшеничний.

Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.

Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг, - сказав спеціаліст.

Що таке гепатит А

МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Симптоми гепатиту А:

  • підвищена температура,

  • слабкість,

  • відсутність апетиту,

  • діарея,

  • блювота,

  • неприємні відчуття в животі,

  • сеча стає темнішою,

  • пожовтіння шкіри і білків очей.

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