Гепатит А виявлено ще в одному українському місті

У Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A.
В Івано-Франківську також виявили гепатит А
Серед хворих четверо дорослих і троє дітей. За інформацією лікарки, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A.
Що таке гепатит А
МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.
На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.
В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.
Симптоми гепатиту А:
підвищена температура,
слабкість,
відсутність апетиту,
діарея,
блювота,
неприємні відчуття в животі,
сеча стає темнішою,
пожовтіння шкіри і білків очей.
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