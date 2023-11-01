Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині стрімко зростає — ОВА

На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. Наразі лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання. Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247.

Що відомо про спалах гепатиту А на Вінниччині

Попри збільшення випадків зараження, у лікарнях кількість пацієнтів зменшується.

Зараз у медзакладах перебуває 120 людей, 7 з яких – з підозрою на гепатит А. Серед них 20 дітей.

Стан більшості хворих середньої складності. Один пацієнт залишається стабільно важким.

На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх, – зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Поширити

Що таке гепатит А

МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Симптоми гепатиту А: