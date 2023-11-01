Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині стрімко зростає — ОВА

На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. Наразі лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання. Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247.
Що відомо про спалах гепатиту А на Вінниччині
Попри збільшення випадків зараження, у лікарнях кількість пацієнтів зменшується.
Зараз у медзакладах перебуває 120 людей, 7 з яких – з підозрою на гепатит А. Серед них 20 дітей.
Стан більшості хворих середньої складності. Один пацієнт залишається стабільно важким.
Що таке гепатит А
МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.
На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.
В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.
Симптоми гепатиту А:
підвищена температура,
слабкість,
відсутність апетиту,
діарея,
блювота,
неприємні відчуття в животі,
сеча стає темнішою,
пожовтіння шкіри і білків очей.
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