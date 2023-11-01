Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині стрімко зростає — ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині стрімко зростає — ОВА

Сергій Борзов / Вінницька ОВА
медицина

На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. Наразі лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання. Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247. 

Що відомо про спалах гепатиту А на Вінниччині

Попри збільшення випадків зараження, у лікарнях кількість пацієнтів зменшується. 

Зараз у медзакладах перебуває 120 людей, 7 з яких – з підозрою на гепатит А. Серед них 20 дітей.

Стан більшості хворих середньої складності. Один пацієнт залишається стабільно важким.

На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх, – зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Що таке гепатит А

МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Симптоми гепатиту А:

  • підвищена температура,

  • слабкість,

  • відсутність апетиту,

  • діарея,

  • блювота,

  • неприємні відчуття в животі,

  • сеча стає темнішою,

  • пожовтіння шкіри і білків очей.

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Категорія
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