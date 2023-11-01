Количество больных гепатитом А в Винницкой области стремительно растет — ОВА

В Винницкой области возросло количество больных гепатитом А. В настоящее время лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания. В то же время, общее количество сообщений об инфекции составляет 247.

Что известно о вспышке гепатита А в Винницкой области

Несмотря на увеличение случаев заражения, в больницах количество пациентов уменьшается.

Сейчас в медучреждениях находятся 120 человек, 7 из которых – с подозрением на гепатит А. Среди них 20 детей.

Состояние большинства больных средней сложности. Один пациент остается стабильно тяжелым.

На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы очаги болезней. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц. Еще раз подчеркиваю, мойте руки с мылом и дезинфицируйте их, – отметила заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко. Поделиться

Что такое гепатит А

Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.

Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Симптомы гепатита А: