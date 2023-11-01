Количество больных гепатитом А в Винницкой области стремительно растет — ОВА

В Винницкой области возросло количество больных гепатитом А. В настоящее время лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания. В то же время, общее количество сообщений об инфекции составляет 247.
Что известно о вспышке гепатита А в Винницкой области
Несмотря на увеличение случаев заражения, в больницах количество пациентов уменьшается.
Сейчас в медучреждениях находятся 120 человек, 7 из которых – с подозрением на гепатит А. Среди них 20 детей.
Состояние большинства больных средней сложности. Один пациент остается стабильно тяжелым.
Что такое гепатит А
Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.
В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.
Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.
Симптомы гепатита А:
повышенная температура,
слабость,
отсутствие аппетита,
диарея,
рвота,
неприятные ощущения в животе,
моча становится темнее,
пожелтение кожи и глазных белков.
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