Гепатит А обнаружен еще в одном украинском городе

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице на 1 ноября находятся семь человек с гепатитом A.
В Ивано-Франковске также обнаружили гепатит А
Среди заболевших четверо взрослых и трое детей. По информации врача, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A.
Что такое гепатит А
Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.
В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.
Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.
Симптомы гепатита А:
повышенная температура,
слабость,
отсутствие аппетита,
диарея,
рвота,
неприятные ощущения в животе,
моча становится темнее,
пожелтение кожи и глазных белков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-