Гепатит А обнаружен еще в одном украинском городе
Категория
Украина
Дата публикации

Гепатит А обнаружен еще в одном украинском городе

Гепатит А обнаружен еще в одном украинском городе
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Источник:  Суспільне

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице на 1 ноября находятся семь человек с гепатитом A.

В Ивано-Франковске также обнаружили гепатит А

Среди заболевших четверо взрослых и трое детей. По информации врача, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A.

Цифра 12 ни о чем не говорит. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости, - отметила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина.

Что такое гепатит А

Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.

Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Симптомы гепатита А:

  • повышенная температура,

  • слабость,

  • отсутствие аппетита,

  • диарея,

  • рвота,

  • неприятные ощущения в животе,

  • моча становится темнее,

  • пожелтение кожи и глазных белков.

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