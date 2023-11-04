Эпидемия набирает обороты. Гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины

Гепатит A обнаружили уже в пяти областях Украины. Новые случаи, в частности, были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях.
Гепатит А распространяется
Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный сообщил, что с начала 2023 года в Закарпатье выявили 125 случаев заболевания.
В Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая. Это стало известно во время пресс-конференции с представителями Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, которая прошла в Павлограде с участием местных специалистов.
Что такое гепатит А
Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.
В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.
Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.
Симптомы гепатита А:
повышенная температура,
слабость,
отсутствие аппетита,
диарея,
рвота,
неприятные ощущения в животе,
моча становится темнее,
пожелтение кожи и белков глаз.
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