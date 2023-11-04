Эпидемия набирает обороты. Гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины

Гепатит A обнаружили уже в пяти областях Украины. Новые случаи, в частности, были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Гепатит А распространяется

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный сообщил, что с начала 2023 года в Закарпатье выявили 125 случаев заболевания.

Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка – это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе, – отметил Пшеничный. Поделиться

В Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая. Это стало известно во время пресс-конференции с представителями Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, которая прошла в Павлограде с участием местных специалистов.

Сегодня в тех образцах, которые мы исследовали, мы не обнаружили гепатита А, но мы продолжаем дальнейший мониторинг, - сказал специалист. Поделиться

Что такое гепатит А

Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.

Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Симптомы гепатита А: