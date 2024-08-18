В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян

За неделю в африканских странах зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.

Обезьяна оспа ширится Африкой

Об этом сообщается в отчете Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).

Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки — Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде.

В результате заражения скончались 24 человека. Как отмечается, анализ охватывает период с 9 по 16 августа.

Всего с начала 2024 года было зарегистрировано 18737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза. Как следствие, 541 человек скончался.

На днях ранее в Швеции обнаружили первый случай заразным вирусом оспы обезьян. Это произошло после того, как ВОЗ принял решение объявить вспышку этой болезни чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения всего мира. Поделиться

Чем грозит мировое распространение обезьяньей оспы из стран Африки

Отмечается, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис заявил о стремительном распространении нового штамма mpox в восточных регионах Конго и соседних африканских странах, что вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

По словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, представители организации активно сотрудничают с общинами и правительствами африканских стран с целью усиления мер по противодействию распространению нового штамма оспы обезьян.

Руководитель Комитета по чрезвычайным ситуациям профессор Дими Огойна отметил, что угроза распространения оспы обезьян становится мировой проблемой.

По информации ВОЗ, в 2022 году оспа также стремительно распространялась. И тогда также была объявлена чрезвычайная ситуация, которая длилась до мая 2023 года. Поделиться

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество.