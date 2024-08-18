В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян

За неделю в африканских странах зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.
Главные тезисы
- За неделю в Африке было зафиксировано 1200 новых случаев вирусной инфекции обезьяньей оспы, что представляет серьезную угрозу для населения.
- ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового штамма mpox в Африке, требующего немедленных мер и международного сотрудничества.
- Региональный директор ВОЗ в Африке активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран для усиления мер противодействия распространению обезьяньей оспы.
- Чрезвычайная ситуация с обезьяньей оспой может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире, поэтому важно ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество.
- ВОЗ обращается к донорам с просьбой профинансировать меры по борьбе с обезьяньей оспой, выделив 1,45 млн долл на неотложные меры.
Обезьяна оспа ширится Африкой
Об этом сообщается в отчете Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).
Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки — Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде.
В результате заражения скончались 24 человека. Как отмечается, анализ охватывает период с 9 по 16 августа.
Всего с начала 2024 года было зарегистрировано 18737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза. Как следствие, 541 человек скончался.
Чем грозит мировое распространение обезьяньей оспы из стран Африки
Отмечается, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис заявил о стремительном распространении нового штамма mpox в восточных регионах Конго и соседних африканских странах, что вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.
По словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, представители организации активно сотрудничают с общинами и правительствами африканских стран с целью усиления мер по противодействию распространению нового штамма оспы обезьян.
Руководитель Комитета по чрезвычайным ситуациям профессор Дими Огойна отметил, что угроза распространения оспы обезьян становится мировой проблемой.
Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество.
Организация уже выделила 1,45 млн долл на неотложные меры и обращается к донорам с просьбой профинансировать полный объем необходимых мер.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-