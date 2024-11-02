За інформацією авторитетного медичного видання The Lancet, завдяки вакцинації за останні 50 років було врятовано 154 млн життів, серед яких значна кількість дітей.

Як вакцинація рятує життя

Зазначається, що зі 154 млн врятованих завдяки вакцинації життів, 146 млн — діти молодше 5 років.

Наразі вакцинація є найбільш ефективним методом протидії поширенню інфекцій та ускладненням, які вони викликають, призводячи до летальних випадків.

Зокрема, до початку використання вакцини проти дифтерії, ця інфекція становила серйозну загрозу для життя дітей.

Вакцинація

Наразі людство створило вакцини проти більше ніж 20 небезпечних захворювань.

Завдяки вакцинації щорічно вдається запобігти від 3,5 до 5 млн смертей від дифтерії, правця, коклюшу, грипу та кору.

Окрім цього масова вакцинація створює так званий колективний імунітет, який захищає більшість людей від інфікування небезпечними хворобами.

Завдяки чому досягається колективний імунітет для захисту від небезпечних захворювань

Його часто називають імунною прослойкою, але за кожним відсотком захисту стоять складні математичні та епідеміологічні розрахунки.

Наприклад, щоб зупинити поширення кору, потрібно, щоб понад 95% населення було вакциновано. В іншому випадку вірус зможе вільно поширюватися.

Також розроблено формулу для розрахунку порога колективного імунітету: поріг колективного імунітету (в %) = (1 — 1/R0) × 100.

Де R0 — коефіцієнт розповсюдження, що показує, скільки людей без імунітету може заразити одна інфікована особа. Ця формула допомагає визначити, який відсоток населення потрібно вакцинувати, щоб зупинити поширення захворювання.

Наприклад, для кору R0 дорівнює 12 — 18, що означає, що максимальний поріг колективного імунітету за формулою становить 95%. Саме стільки людей має бути вакциновано, щоб запобігти передачі кору. Проте навіть при досягнутій цифрі завжди існує ймовірність, що колективний імунітет не спрацює, особливо якщо віруси зазнають значних змін. Це сталося під час пандемії COVID-19.

Окрім цього існує ризик, що мутації вірусу будуть ускладнювати досягнення колективного імунітету.