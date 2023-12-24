Чи дійсно Путін прагне якнайшвидше завершити війну з Україною — пояснення ГУР

За словами представників української розвідки, кремлівський диктатор Володимир Путін дійсно хотів би якнайшвидше завершити розв'язану війну проти України, однак вона має завершитись виключно на умовах України.

Що відомо про прагнення Кремля до якнайшвидшого завершення війни

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, війна має бути завершена відповідно до вимог міжнародного права та виключно на умовах України.

Напередодні журналісти американського видання The New York Times випустили матеріал, у якому із посиланням на джерела зазначається, що військовий злочинець і кремлівський диктатор Володимир Путін посилає західним державам сигнали про бажання якнайшвидше завершити розв’язану війну проти України.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях.

Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

Він дійсно готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не бажає відступати ні на метр, - стверджує один з колишніх російських високопосадовців. Поширити

Що кажуть у ГУР

Юсов зазначив, що Кремль дійсно прагне швидкого завершення війни, однак Україна згодна на це лише на власних умовах.

Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа - на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія - це злочинець і має бути покарана. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців, - підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, такі публікації у західних ЗМІ треба уважно аналізувати.

Але водночас такі матеріали демонструють, що Захід не забув про Україну.