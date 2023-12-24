Чи дійсно Путін прагне якнайшвидше завершити війну з Україною — пояснення ГУР

За словами представників української розвідки, кремлівський диктатор Володимир Путін дійсно хотів би якнайшвидше завершити розв'язану війну проти України, однак вона має завершитись виключно на умовах України.
Що відомо про прагнення Кремля до якнайшвидшого завершення війни
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, війна має бути завершена відповідно до вимог міжнародного права та виключно на умовах України.
Напередодні журналісти американського видання The New York Times випустили матеріал, у якому із посиланням на джерела зазначається, що військовий злочинець і кремлівський диктатор Володимир Путін посилає західним державам сигнали про бажання якнайшвидше завершити розв’язану війну проти України.
За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях.
Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.
Що кажуть у ГУР
Юсов зазначив, що Кремль дійсно прагне швидкого завершення війни, однак Україна згодна на це лише на власних умовах.
За його словами, такі публікації у західних ЗМІ треба уважно аналізувати.
Але водночас такі матеріали демонструють, що Захід не забув про Україну.
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